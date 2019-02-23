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金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火　百萬漁船付之一炬

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▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火 百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火，百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區磺港漁港23日凌晨近2時，停在港口內的35噸「新建益166」號，船艙內突然冒出濃煙，岸巡發現後立即上船查看，發現船艙內竄出火舌，隨即用滅火器滅火，立即請求消防隊支援，火勢一發不可收拾，整艘船全面燃燒，付之一炬。

第二岸巡隊指出，磺港安檢所透過港監視器系統，發現「新建益166」號漁船內部冒煙，岸巡人員上船查看，發現船艙底部竄出火舌，隨即拿起滅火器滅火，但火勢持續擴大，第一時間通報消防隊搶救，核二消防班出動化學泡沫消防車到場支援，並通知緊鄰漁船立即駛離，當時船上無人受困，隨後也通知許姓船主到場。

新北消防人員趕抵時，火勢已全面燃燒，火勢約2小時後撲滅，但整艘船幾乎全毀。至於漁船起火原因，待火調人員調查後釐清。

金山區磺港里長許明熙表示，23日凌晨2時許獲報後，避免殃及周遭漁船，趕緊通知緊鄰其他漁船船主駛離，並請磺港安檢所調閱監視器，查明漁船是電線走火或是人為縱火。

新北市漁業處北海岸漁港管理所長高福隆說，「新建益166」號漁船為50噸以下，會盡力協助漁民處理善後。

▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火 百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火 百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火 百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢攝）

▼ 磺港安檢所透過港監視器系統，發現「新建益166」號漁船內部冒煙。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火 百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼ 船艙底部竄出火舌，火勢一發不可收拾，整艘船全面燃燒。

▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火 百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火 百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火 百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 金山磺港半夜35噸級漁船竄惡火 百萬漁船付之一炬。（圖／記者郭世賢翻攝）

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