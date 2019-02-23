猴硐車站山羌亂入店家　磁磚很滑頻跌倒萌樣「牠醉了嗎？」

▲ 猴硐車站山羌亂入誤闖店家，頻滑倒萌樣「牠醉了嗎？」。（圖／翻攝自臉書「容環有味」粉專）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區猴硐車站廣場，21日下午出現一隻山羌亂竄，先衝撞一間超商落地窗玻璃，驚嚇後再衝進對面「容環有味」麵店內，因山羌腳蹄接觸地板光滑面，不斷碰撞摔倒，短短不到2分鐘，滑倒近30次，跑出店外後，又再度衝撞超商玻璃門受傷，體力透支躲在角落喘息，當地熱心民眾趕緊先抱到派出所暫時安置。

「容環有味」麵店老闆陳正哲說，21日下午1時許，一隻紅棕色小山羌，先撞到對面超商透明玻璃門，驚嚇過度接著衝進麵店，因山羌腳蹄走在地板光滑面，一直不斷滑倒，把店家內桌椅撞的東倒西歪，桌面上鐵筷子撒落一地，發出喀喀聲響，緊張到一直往餐桌下亂鑽，所幸店內沒有其他客人。

「一開始以為是隻狗，我也有點怕，認真看是野生山羌！」陳正哲說，當時一度拿起椅子是要保護自己，怕小山羌衝了過來，約2分鐘時間，小山羌才小碎步離去，一出門又再度撞上對面超商玻璃門，這一下撞的太猛烈，山羌頭破血流，體力透支就躺在超商外角落喘息。民眾見狀擔心山羌會有生命危險，趕緊講牠抱起，前往猴硐派出所報警安置。

陳正哲說，麵店已傳到了第6代，他接手快4年時間，曾經看過穿山甲、眼鏡蛇等，還頭一次看到山羌闖入。山羌可能是迷路，誤闖人多地方，一時看到這麼多遊客緊張，才會到處亂竄。