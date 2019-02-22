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行政院農委會優良農業建設獎　新北全國唯一獲獎縣市

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▲ 行政院農委會優良農業建設獎 新北全國唯一獲獎縣市。（圖／新北市農業局提供）

▲ 行政院農委會優良農業建設獎，新北全國唯一獲獎縣市。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局辦理「金山區磺港里磺港路25之2號後方邊坡市有土地0602豪雨災害復建工程」及「三芝區樂天社區農田漫遊改善工程」，2件工程榮獲2018年度行政院農委會優良農建工程獎，也是全國唯一獲獎的縣市，獲頒2座獎項。

2018年6月2日豪雨侵襲，造成金山區磺港路後方山坡6處崩塌，土石沖入民宅危及當地民眾居住安全，農業局隨即進場搶災，並辦理後續復建。先以鋪網客土噴植、自由樑框護坡植生進行邊坡穩固，針對磺港路25-4號後方，大型崩塌坡面打設了426支6公尺長土釘及採直徑30公分長5公尺微型樁，並施作半重力擋土牆方式加以穩固。

▲ 行政院農委會優良農業建設獎 新北全國唯一獲獎縣市。（圖／新北市農業局提供）

▲ 金山區磺港里磺港路25之2號後方邊坡市有土地0602豪雨災害復建工程。

三芝區樂天社區不易耕作梯田面積約0.6公頃，原有土做的田梗遇雨易崩，行走不易，且田內積水，土軟不易耕作導致荒廢。農業局團隊隨即進行基地調查及規劃作業，在與社區多次討論後，決定以傳統砌石工法，加強田埂及渠道溝壁之結構，並規劃全區蓄水、灌溉及消能等設施，砌石田埂可減緩施工後視覺衝擊，也有利於營造景觀、維持農田及野溪生態。

農業局長李玟表示，農業局在有限經費、人力的狀況下克服種種困難，如期如質的完成改善工作，提供農民安心的耕作環境與民眾農趣體驗之場所，並獲行政院農業委員會肯定，農業局未來亦秉持高效率、高品質辦理相關工作。

▲ 行政院農委會優良農業建設獎 新北全國唯一獲獎縣市。（圖／新北市農業局提供）

▲ 三芝區樂天社區農田漫遊改善工程。

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