2020擔任國民黨總統副手？　張善政：不考慮

▲前行政院長張善政。（圖／記者徐斌慎攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長張善政表態參選總統，20日宣布將以無黨籍身分挑戰，他提出「科技興國、智慧治國、全民好生活」訴求，3月將成立善科基金會，希望利用科技工具，塑造溝通政策的平台。至於是否有可能擔任國民黨參選人之副手？張善政則說沒有考慮。

根據「總統副總統選舉罷免法」規定，總統、副總統候選人，應經由政黨推薦或連署人連署，張善政以無黨籍參選，連署門檻為最近一次立委選舉選舉人總數1.5%以上，約為27、28萬人。張善政表示，要當選總統票數不可能只有2、30萬票，連署只是提早面對選舉的一種挑戰，如果能夠跨越門檻，就將繼續走下去。

張善政表示，自己將推動「數位國家」公投法，希望能夠設立「數位創新委員會」或「數位創新署」。他表示，很多人說台灣歷任總統大多是法律背景出身，因此希望由具有理工科技背景的人擔任總統，以務實的態度主持國政，因此他才會想出「科技興國、智慧治國、全民好生活」的口號。

張善政指出，如果順利，下個月將成立善科基金會，希望利用科技工具、網路平台，塑造產官學、社會各界溝通政策的平台。過去候選人的政見都是找菁英關起門來做，缺乏社會參與的過程，因此他表示未來基金會要建置「集智台灣」的平台，集結眾人智慧，透過網路公開透明的程序，讓政見能夠經過社會參與。

對於是否會接受擔任國民黨總統候選人之副手，張善政則說，現在沒有考慮當副手的打算，他在乎的是做事的空間，而不是要用投票來找下一個工作。