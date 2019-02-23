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綠轟兩岸協議「自打嘴巴」　國民黨：阿扁也曾提過

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▲▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

近日國民黨主席吳敦義表示，若國民黨重返執政，將與中國簽署「兩岸和平協議」，遭民進黨痛批是「投降協議」。對此，國民黨23日強調，在前總統李登輝、陳水扁時期也都有提出相關主張，儘管名稱略有不同，內涵精神卻極為類似，希望民進黨不要昨是今非、自打嘴巴。

國民黨說明，李登輝曾在民國85年2月23日的中外記者會上明白表示，兩岸目前首先要做的就是「和平協定」，然後才會推動三通以及兩岸領導人互訪。此外，陳水扁也於民國93年2月3日的總統府中外記者會中，提出由兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，依循「和平原則」及「建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係和防止軍事衝突」等議題，進行正式談判。

日前行政院長蘇貞昌舉二戰例子，指當年英國首相張伯倫與納粹德國簽署和平協議，最後卻換來戰爭，並表示「歷史會說明一切，不要重蹈覆轍」。國民黨反駁，當年陳水扁提出兩岸協議主張時，也以歷史經驗為例，指在因主權問題引發衝突的中東地區，以色列與埃及、約旦都曾簽署和平協定等，陳水扁更以此佐證和平協議的必要。因此，國民黨希望蘇貞昌在發言前可否先請教一下陳水扁，不要老是黨內互打、自相矛盾。

國民黨強調，李登輝與陳水扁兩位前總統都主張與對岸簽訂協議，以謀求兩岸和平，前總統馬英九執政八年期間，更以積極作為來維持兩岸和平之穩定發展，顯見兩岸和平協議是不分藍綠共同都有的主張，民進黨切勿再扭曲污衊、誣指和平協議為投降協議，如此只會凸顯民進黨做事的兩套標準。

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關鍵字：吳敦義,兩岸和平協議,國民黨,李登輝,陳水扁,馬英九,民進黨

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