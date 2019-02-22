▲ 新北泰山區大排水溝驚見豬屍，確診未感染非洲豬瘟。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市動保處20日接獲通報，泰山區柯厝坑的道路旁大排有1隻死豬，災害應變中心立即啟動防疫機制，防疫人員隨即整備消毒防護裝備趕往現場處理，並完成現場消毒作業。動保處剖解採樣送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，檢驗結果為非洲豬瘟病毒陰性，請民眾不必驚慌。動保處訪視監控周圍3公里內，有3戶養豬場豬隻健康無異常，後續將持續防疫監控。

動保處表示，持續宣導農戶加強自主防疫安全，並持續落實廚餘高溫蒸煮作業及人車管制，並呼籲豬農如有非洲豬瘟症狀，應立即通報動保處派員處理，如果死亡豬隻應以化製方式處理，切勿隨意丟棄，避免出現防疫破口，衝擊養豬產業安全，對於泰山區柯厝坑的排水溝出現豬屍，動保處已展開追查，並籲養豬戶勿隨意丟棄豬屍，否則將依法追究。

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農業局長李玟表示，據了解越南北部地區發生非洲豬瘟病例，是亞洲地區繼中國大陸及蒙古後第3個發生非洲豬瘟疫情的國家，提醒農戶加強疫情通報，一旦場內出現病死豬第一時間應通報動保處，若養豬場隨意棄置豬屍，將依動物傳染病防治條例第43條第1款處以5萬至100萬元罰鍰。

▲ 防疫人員下水打撈豬隻屍體。

▲ 案發地點周邊消毒作業。