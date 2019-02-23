「想開一點啦」超雷！用「這句話」安慰人最有用

▲當朋友或情人在跟你抱怨時，你通常都會怎麼安慰人呢？（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

「想開一點啦」這是安慰人的常見台詞，不論是當朋友跟你抱怨工作的事，或是感情上的不順遂，你總是會脫口而出這句話，這句話是出於善意，但卻容易讓對方覺得「你根本不能理解我有多難過」，在《已婚是種病？》書中提到，用「你真的有理由生氣／傷心」才是比較好的安慰語言！

當你面對另一半心情不好且抱怨連連的時候，最有可能說的安慰話語是下列哪一句？ 「我幫你看看怎麼解決。」、「想開一點啦！」， 「你真的有理由生氣／傷心。」、「不只是你，我也不好過啊！」，專家表示，當你回「你真的有理由生氣／傷心。」另一半的情緒強度會稍微降下來，雖然還會繼續說，但至少可以感受到你的同在支持與陪伴，獨苦苦不如眾苦苦，一人悶著的情緒找兩人發洩完之後也會比較好過了。

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最怕另一半站在一個道德要求的高度，勸對方說其實某某某也沒有惡意，或是你現在也不能做什麼實質的抵抗，所以你只有想開一點接受啊！這樣的說法會讓另一半覺得你沒跟我站在同一邊，且我已經受氣了還被你批評指教，彷彿修養不夠好。 至於情緒發洩過後，往往感覺已經好多了，這時再來談是否這事真需要解決或是採取行動也不遲。

「你跟我站在同一立場」、「你可理解我的感受」、「你不會把我的情緒感受當成缺點要我改」這些體會與信任，對伴侶之間的感情的正面影響極大。不要因為擔心火上加油或是一時語塞就隨便說出「想開一點喔！」，很多時候，搞不清楚到底為何兩人吵一大架的人，就是因為不知道這句看似無害的話，實際上是把兩人的距離拉開了。