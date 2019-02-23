每次吵架都是我低頭！專家建議「5步驟」補救感情

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夫妻之間相處難免會遇到爭吵，總是要一方先低下頭才有辦法和好，究竟「饒恕」是誰的責任呢？在《已婚是種病？》一書提到，「夫妻之間的饒恕，是雙方的責任，不是非要處罰犯錯的一方，而是得一起面對已經造成的傷痕，才能盡快恢復關係」，並建議夫妻在爭吵時可以透過五步驟來修補感情。

▲當夫妻之間遇到爭吵時，你們通常會怎麼處理呢？（圖／視覺中國，下同）

第一步，犯錯的一方得耐著性子傾聽伴侶的受傷及感受，絕不能說「我都已經認錯了，你有完沒完啊！」 第二步，是重述一次對方的感受，許多人在這時候最多說「知道了」或是不說話以為是代表反省，其實詳細重述對方感受才表示你真的聽到了、瞭解了。這個過程實踐得愈徹底，愈能減少將來重複被唸的次數，不能抱持一時僥倖的逃避心態，就算不習慣不舒服也得硬著頭皮做，為了那個你已經傷害了的另一方。

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▲專家建議，爭吵時夫妻可以透過這五步驟讓感情回溫！

第三步，是承認是自己的行為造成對方的痛苦。這樣的句子好比「都是我的自私讓你承受這麼大的痛苦！」、「我知道，你心裡會一直過不去是我真的傷了你的心。」、「不是你不想遺忘，而是我做了這樣的事傷害了我們的感情。」 第四步，是表達懺悔，懺悔的內涵在於用心用情，不是面無表情的說一聲對不起就算了，這樣的句子像是「我真的不應該這樣不顧你的感受！」、「看到你現在這麼痛苦，我真的好後悔」、「現在我知道這樣做真的很不對」等等。

第五步，才是雙方一起找出感情的補救之道，注意，是補救而非處罰喔！處罰只會讓兩人更加怨懟，但合作彌補卻能創造另一個合作的契機。比如說，因為外遇事件而讓老婆很難再信任老公，老公可以主動提出與老婆討論階段性的信任加強方案，如每天主動多打幾次電話，每日行程回報，或是增加兩人獨處聊天的時間等等，這裡的種種因應方案是「主動」或「被動」，兩者效果差異很大，若是兩人討論出來的結果，而非犯錯的一方心不甘情不願地接受處罰，對於感情恢復會有更好的效果。