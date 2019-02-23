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影／療癒片！她逆向騎腳踏車還低頭滑手機　「直直撞上汽車」自摔

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記者唐詠絮／彰化報導

到底誰要賠？發生在22日上午10時許，彰化市發生一起騎腳踏邊滑手機車還逆向，直接撞上了白色自小客車，原po將這起車禍事故上傳臉書《彰化踢爆網》，引發網友留言，「一般的保險是賠對方，如果鑑定上是自行車全責，那汽車方免賠，自行車沒保險那得自掏腰包全賠」。

▲彰化市一名騎腳踏車駕駛滑手機還逆向，撞到正要右轉的自小客車。（圖／翻攝自Facebook／彰化踢爆網）

▲彰化市一名騎腳踏車駕駛滑手機還逆向，撞到正要右轉的自小客車。（圖／翻攝自Facebook／彰化踢爆網，以下同）

▲彰化市一名騎腳踏車駕駛滑手機還逆向，撞到正要右轉的自小客車。（圖／翻攝自Facebook／彰化踢爆網）

原po提供行車紀錄器將發生事情的當下全程錄影，說「我老婆早上發生的車禍，對方逆向，又邊滑手機，如果我老婆開的是砂石車，這個腳踏車騎士不就要向佛祖報到了...」，要是沒裝行車記錄器遇到這種逆向騎腳踏車還玩手機撞上來的真的是有理說不清了。

彰化市陳姓婦人仍心有餘悸的說，昨天在彰化市區開車，要右轉路口時，特別減速還左右查看，沒想到車頭剛轉右，卻發現眼前有逆向行駛的葉女騎單車，完全來不及反應。

葉女逆向單車當時還用左手在看手機，發現有來車後，左手才趕快放在把手上，整個人倒地，四肢沒擦傷，可是頭撞到，仍有到醫院觀察，所幸無造成傷亡。

▲彰化市一名騎腳踏車駕駛滑手機還逆向，撞到正要右轉的自小客車。（圖／翻攝自Facebook／彰化踢爆網）

網友都對白色小客車駕駛抱委屈，紛紛留言，「真衰」、「被腳踏車撞，腳踏車沒保險比較多。」、「一般的保險是賠對方，如果鑑定上是自行車全責，那汽車方免賠，自行車沒保險那得自掏腰包全賠。」、「真可惜不是撞到警車、不然就好笑了」、「應該是沒撞到砂石」。

彰化警分局交通隊對此表示，腳踏車騎士未依遵行方向行駛，還滑手機都將依違反交通法規罰處，由於腳踏車非動力車輛，逆向行駛部分由監理站認定，但使用手機部分，可開罰300元到600元。而自小客車在右轉彎時，應注意前方來車，如果自小客車駕駛未注意前方車輛應而發生肇事，也將依違反道路交通處罰條例處罰。

▲彰化市一名騎腳踏車駕駛滑手機還逆向，撞到正要右轉的自小客車。（圖／翻攝自Facebook／彰化踢爆網）

由於原po提供的行車紀錄器，有側錄屬於8鏡頭廣角式一鏡到底，畫面非常清晰，也讓網友拜求原po在哪裡購買的，也讓該行車紀錄器意外成為網友詢問的焦點。

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關鍵字：騎腳踏車,逆向,滑手機,行車紀錄器

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