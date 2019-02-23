政大蔣公銅像遭鋸斷馬腳　陳芳明：以暴制暴偏離轉型正義

▲政大蔣介石銅像馬腳被鋸斷。（圖／記者崔至雲攝）



政治中心／綜合報導

政治大學22日凌晨遭台大學生闖入破壞故總統蔣介石騎馬銅像，事發後政大校方請駐衛警加強戒護，並對涉案大學生提告毀損，促轉會回應「雖可以理解，但仍深感遺憾」。對此，政大教授陳芳明23日表示認同促轉會的想法，他呼籲學生「在民主時代，必須用民主方式來解決」，才能彰顯威權時代的蠻橫與粗暴。

針對學生鋸掉政大蔣公騎馬銅像的馬腳一事，促轉會表示，有年輕學子及民眾因感急迫而自行除去或毀壞威權象徵，雖可以理解，但仍深感遺憾。促轉會強調，「這類激烈行動可能招致不同立場的報復行為，造成惡性循環，對推動轉型正義的進程難有實益」。

對此，陳芳明於臉書發文認同促轉會的想法，他表示可以理解涉事學生的思考方式，也可理解他們的勇氣，「只是在民主時代，必須用民主方式來解決」，只有貫徹民主價值，才能彰顯威權時代的蠻橫與粗暴，並強調民主制度必須經過眾人的共同決定，「本來就沒有效率」。

陳芳明表示，促轉會已經發表了聲明：「我們必須面對台灣社會分歧歷史記憶的深層問題」。這是非常具體的立場，他樂於支持這樣的觀點，「轉型正義縱然已經遲到，但是任何做法，最後都必須遵循民主運作的原則」，以暴易暴或以暴制暴，已經偏離轉型正義的原則了，「就讓政治大學以民主方式來解決吧」。