批政大不願面對威權歷史　鋸蔣馬腳台大生：鋸馬腳代表應從底層去除

▲政大蔣公騎馬銅像遭人鋸腳，政大回應，銅像將修復，同時將對行動學生提起告訴並要求賠償。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

政治大學後山的蔣介石騎馬銅像今（22日）凌晨2點遭人鋸斷馬腳。事後行動者許哲榕指出，此次行動希望社會可以正視台灣所經歷的威權歷史。面對政大校方所提出將「提毀損告訴」，自由台灣黨秘書長李嘉宇聲援表示，蔣介石是踐踏台灣社會言論自由最嚴重的獨裁者，他的銅像放在校園內，政大竟不願面對他的暴力本質，反而譴責學生，「對政大極度失望跟反對」。

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政大蔣介石騎馬銅像左腳遭學生鋸斷。政大也緊急召開校務會議，表示要對行動學生提起告訴並要求賠償。行動發起人台大城鄉所碩士生許哲榕今天下午和聲援學生召開記者會，表示會尊重司法程序，正面面對政大校方的提告與求償。

▲政大蔣公銅像馬左腳被鋸斷。（圖／記者邱中岳翻攝）

但許哲榕也解釋，鋸除銅像的馬腳而非蔣介石的頭顱，是因為轉型正義並不是以去蔣化為目標，而應從最根部的威權體制參與者去除，正好象徵整個黨國體系及軍警特系統等威權共犯結構最底層的協力者，切除腳馬也是出發點，因為台灣在轉型正義的進程上應邁向民主、自由。

許哲榕等學生團體今天以「228破除威權行動：威權歹物膏膏纏，轉型正義袂使等」主題向各界解釋鋸馬腳行動原因。李嘉宇也說，兩年前在政大校門裡，政大主任教官完全沒有經過任何校方程序，直接把學生合法貼的228海報強制拆下來，從這個舉動就看出，政大至今仍不願意面對蔣介石暴力的本質，反而來譴責這些學生，而現在全世界的普世價值都在追求轉型正義，台灣社會也應追求台灣的民主與自由。

▲許哲榕等學生團體以「228破除威權行動：威權歹物膏膏纏，轉型正義袂使等」主題像各界解釋鋸馬腳行動原因。（圖／記者崔至雲攝）

基進黨台北黨部執委詹舜翔也說，學生在昨天展開一場溫和、堅定的行動，這場行動的目的就是為了向台灣人民傳達很重要的信息，第一，促轉會成立之後，我們可以看到中國國民黨全力抹黑促轉會叫「東廠」，我們在此提醒台灣社會大眾，這個過去靠屠殺台灣人取得政權的國民黨最沒資格說別人是「東廠」，我們不應該被大陸政權欺負，應思考要怎麼處理過去在獨裁時期，進一步預防這些獨裁政權再一次控制台灣政治。

▲許哲榕解釋，鋸除銅像馬腳，是因為轉型正義並不是以去蔣化為目標，而應從最根部的威權體制參與者去除。（圖／記者崔至雲攝）

詹舜翔指出，第二，轉型正義也是一個台灣人思考自身定義的機會，所以說轉型正義跟拚經濟絕對是有關係，台灣人應該要思考要怎麼找到屬於我們的生存方式，在大陸跟美國代表兩個強權間的相抗，也是代表獨裁專制跟民主自由的對抗，若台灣選擇獨裁，未來很有可能被排除在世界市場外面，若是我們選擇自由民主的陣營，我們可以保存現在生活的方式，可以跟全世界交流，跟先進的國家合作，提升我們產業模式。

