政大蔣公銅像被砍馬腳　促轉會：可理解但深感遺憾

▲政大蔣公騎馬銅像遭人鋸腳。（圖／記者崔至雲攝）

政治中心／台北報導

針對學生鋸掉政大蔣公騎馬銅像的馬腳一事，促轉會表示，我國民主轉型已超過30年，但卻在去年才成立促進轉型正義委員會，有年輕學子及民眾因感急迫而自行除去或毀壞威權象徵，雖可以理解，但仍深感遺憾。

10名大學生22日凌晨2點多前往政治大學，將後山的蔣介石銅像，鋸子把馬腳鋸斷，事後發表長篇聲明，稱是不滿228和平紀念館前和平柱遭踹斷，才做出斷馬腳的舉動，並已準備好面對法律責任。警方則表示，已經掌握案情和相關人士，但因為毀損罪屬於告訴乃論，未來若館方提告，警方將會進一步處理。

促轉會指出，去年開始系統性推動轉型正義工程，回應民間早已覺醒的轉型正義籲求，但轉型正義的工作經緯萬端，須與時間賽跑，更有賴公民社會的共識與支持，對於年輕學子及民眾因感急迫，以行動發聲，雖然可以理解此類象徵性言論，但深感遺憾。

促轉會認為，類似的破壞歷史象徵行動也常見於媒體，他們不能視為單一事件，必須藉此全面反省台灣轉型正義如何落實的課題。無論持何種立場，轉型正義工作必須面對台灣社會分歧歷史記憶的深層問題，而這類激烈行動則難以觸及這個深層結構，反而可能招致不同立場的報復行為，造成惡性循環，對推動轉型正義的進程難有實益。促轉會責無旁貸，將本於職權陸續與相關主管機關協商各式處置方案，但過程中最重要的仍是鼓勵社會對話、帶動討論、廣納各方意見。

促轉會說，政治大學在去年透過校內民主程序，經校務會議決議遷移校園內一座蔣中正銅像，台中教育大學也循相同模式處理，中山大學則透過師生投票方式，決定搬遷銅像。目前全台公共空間的蔣介石塑像有1053個，扣除慈湖的277個，還有776個分散在全台灣，校園內就有513個，占了66%，促轉會鼓勵各校師生透過校內民主程序，不論是投票、召開公聽會或校務會議提案等各種管道，以理性思辨的方式，促成對校園內威權象徵之反思與定位的再思考，促轉會也將本於職責，促進這類議題能持續獲得社會更廣泛的討論。