蔣公銅像遭砍斷馬腳　政大：暴力行為「不予苟同」將提告

▲政大蔣介石銅像馬腳被鋸斷。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

今（22）日凌晨2點左右，10名學生到政治大學後山的蔣介石騎馬銅像旁，拿鋸子將馬腳鋸斷，事後學生發兩點聲明指出，是因為對楊思聖踹斷228和平紀念館前和平柱一事感到憤怒，才做出斷馬腳的舉動，更直言「這次的行動，只是一個開始」。對此，政大主任秘書何賴傑表示，政大歡迎民主多元意見，但對於暴力行為不予苟同。

針對政大後山「蔣公騎馬」銅像遭鋸腿一事，何賴傑指出，對於校園不法行為表示譴責，政大歡迎民主多元的意見表達，但對於毀損校園公物行為不予苟同，並也已向警方報案，提出毀損罪之告訴，將交由警方進一步的調查，校方也將靜待警方調查後再為處置。

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▲鋸馬腳行動聯絡人蔡小姐指出，希望藉由破壞銅像，去除威權。（圖／記者邱中岳翻攝）

何賴傑說明，壞損的蔣公銅像將進行修復，修復期間暫不開放，但也不會移開校園。何賴傑最後表示，言論自由是基本人權，但校方對於使用暴力手段主張言論自由的行為給予譴責並且不予苟同，希望社會各界可以以和平理性的手段表達對公共事務的意見。

此次鋸馬腳行動聯絡人蔡小姐今早也透過媒體電訪指出，這次的行動由台灣大學城鄉所碩一生許哲榕等10多名學生一起行動，希望可以藉由破壞銅像，去除威權。許哲榕也在10點半左右在臉書上發採訪通知，將對外說明本行動之理念與訴求。

但對於這樣的事件，現場也有每天到政大校園運動的校友氣憤表示，這真的太誇張了，政大的警衛巡邏都沒有看到嗎？看到這樣的景象真的是非常痛心。

