影／重口味心臟病！「腳」眼協調玩法超狂...1.5萬人笑瘋：7天不洗腳穩贏

網搜小組／綜合報導

心臟病是一種老少咸宜的撲克牌遊戲，講求的是速度和反應，遊戲過程非常刺激。王姓網友日前和幾個朋友聚會，臨時起意玩起撲克牌，但因為覺得正常版本的心臟病好像不夠有趣，於是有人提議改成用腳來玩，結果才玩不到3輪，每個人都笑倒在地，影片曝光也讓網友都笑瘋了。

王姓網友在臉書上分享他們的「腳版心臟病」，4個人分別坐在圓桌的不同方向，一開始就像正常的心臟病一樣，輪流將手上的牌掀開，邊照順序數著1、2、3…10、J、Q、K，但當有人丟出的牌和喊到的數字相同時，大家不是用手拍桌面，而是將腳抬到桌上。

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▲他們改用腳玩心臟病，每個人都笑到翻掉。（圖／網友Wang Yao-Kang授權提供）

誇張的動作讓大家都笑瘋了，甚至有人激動到整張椅子翻過去，整個人趴在旁邊的空地大笑，王姓網友笑著說，「玩到快笑死的心臟病，到底是誰發明這樣的玩法，在此呼籲大家椅子要好好保護，然後請勿飲酒不然壞的不只有椅子那麼簡單了。」

該篇貼文已經吸引超過1.5萬人按讚，網友們紛紛笑著說，「讓你們見識奪命香港腳」、「我柔軟度好一定贏」、「哈哈哈～太好笑了吧」、「超好笑，笑到岔氣」、「這個是否太誇了」、「這心臟病真的好玩，都不會冷場的遊戲～眼明『腳』快了」、「腳還蠻刺激的餒」。

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