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新竹肉粽店結合寶可夢吸客！　「神秘道具」月吸4000客

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▲▼肉粽店結合寶可夢，提供神秘盒子吸客。（圖／傻瓜肉粽提供）

▲5坪大小的肉粽店成抓寶聖地。（圖／傻瓜肉粽提供，下同）

 記者胡順惠／採訪報導

寶可夢從2016年開始在台灣刮起熱潮，只要路邊出現一群民眾低頭族駐足，有9成以上機率都是在抓寶，同時也帶出地方經濟效益。新竹一間粽子店的老闆夫婦也是抓寶迷，在店內購置「神祕盒子」，提供玩家免費兌換虛擬盒子，誘捕稀有寶「美錄坦」，近3個月的時間內吸引4千人次來抓寶。

▲▼肉粽店結合寶可夢，提供神秘盒子吸客。（圖／傻瓜肉粽提供）

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▲寶友在店內開心交流互動。

5坪大小的肉粽店擠滿顧客，各個除了忙著吃肉粽，更緊抓手機不放，形成抓寶聖地。老闆娘林曉芬接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，她跟老公本身就是熱衷的寶可夢玩家，當然想要抓到盒子內那隻全球限定的稀有怪，每個月機器與遊戲卡夾至少需花費1萬6千元，既然錢都花了，不如就跟大家一起分享。

據了解，「神祕盒子」在手機連線後可發送虛擬盒子，用以捕捉稀有寶物「美錄坦」，寶可夢公司規定一周只能換一次，要換約4次「美錄坦」才能進化為「美錄梅塔」。林曉芬指出，只要來店打卡按讚，就供寶友免費兌換虛擬的神祕盒子，因為寶友回響熱烈，活動延長至3月5日才結束，3個月已經吸引超過4千人上門，同時送出超過6千個盒子。

▲▼肉粽店結合寶可夢，提供神秘盒子吸客。（圖／傻瓜肉粽提供）

▲肉粽店老闆匯聚寶可夢玩家，形成小型同樂會。

談到印象最深刻的事，林曉芬憶述，有亞斯伯格症的孩子本來很害怕與人相處，後來都可以跟大家開心的交談，還有65歲的阿伯騎摩托車從台中來到新竹兌換，也有阿公阿嬤特別開車載2個小孫子從台北來換盒子，寶友們可以換盒子，也在店裡交流互動，大家都很開心。她還說，「每天都有人送來寶可夢玩偶、水果、咖啡、點心，讓我們覺得很暖心」。

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關鍵字：寶可夢,抓寶,神祕盒子,虛擬盒子,美錄坦,肉粽,新竹,傻瓜肉粽

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