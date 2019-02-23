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Google地圖曝光愛國者飛彈基地　國防部談8天下架「3D改成傾斜」

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政治中心／綜合報導

Google地圖3D版終於開放支援台灣，卻意外曝光包含愛國者飛彈基地等國防設施，直到22日國防部長嚴德發才證實Google已經下架爭議地區的3D地圖，從接獲消息到解決一共花了8天。但網友們大多都覺得處理動作還是太慢，「8天，有心的話幾小時就傳輸完資料了」、「把自己眼睛遮起來，以為別人也看不到啊」。

Google 3D地圖國防部花8天才下架，目前機密地點的3D檢視僅能以傾斜的視角觀看。（圖／翻攝自Google地圖）

▲爭議地點的3D檢視功能已經下架，目前僅能以傾斜的視角觀看。（圖／翻攝自Google地圖，下同）

本月13日有網友在PTT上PO文表示，在日本、香港已經開放許久的Google地圖3D城市，台灣終於也有了，但是部分國防設施竟然也跟著一起曝光，例如國安局的建築都能瀏覽得一清二楚，愛國者飛彈基地甚至可以算出有幾台飛彈發射車。

媒體自15日凌晨發出第一篇相關報導，國防部人員看到後雖然立即上報，甚至成立專案小組與Google公司協調，卻還是花了8天的時間才終於在22日下架機密設施地點的3D地圖功能。

國民黨立委賴士葆22日在立法院質詢時，痛斥國防部沒有繼續關注後續發展。國防部長嚴德發則回應，其實3D地圖的狀況各國都有，18日跟Google公司人員開會協調，目前已經確定下架，另外由於台中以南尚未3D化，也有跟對方要求不要再放上3D地圖。

▲▼國防部外觀。（圖／翻攝Google map）

▲網友認為國防部的處理速度還是太慢。

不過，Google地圖3D城市服務確實在全球造成不少「災情」，美國、比利時、韓國、俄羅斯以及澳洲等國，都曾因為Google地圖洩露軍事機密而提出抗議。

雖然整起事件目前看來暫時落幕，爭議地點也改成僅能傾斜檢視，但大部分網友還是覺得國防部的處理速度太慢，畢竟只要有心的話，幾個小時內就能傳輸完資料，完整處理卻拖了整整8天，「把自己眼睛遮起來，以為別人也看不到啊」。

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關鍵字：國防部,愛國者飛彈,軍武,台灣軍武

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