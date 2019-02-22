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驚悚！「穿3K檔白袍＋納粹面罩」按門鈴　模仿《國定殺戮日》惡作劇

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國際中心／綜合報導

美國亞利桑那州的一處社區近日出現怪異的惡作劇，有2名分別穿著3K檔白袍、頭帶納粹標誌面罩以及鬼臉面具的不速之客，在1位居民家門前出現，場景如同驚悚電影《國定殺戮日》（The Purge）的畫面。警方接獲報案後認為，這樣的行為有仇恨犯罪的嫌疑，目前已深入調查。

綜合外媒報導，這起怪異的惡作劇發生在亞利桑那州北部人口密集的聖歌（Anthem）社區，1位居民在某天晚上聽到門鈴聲響，並用監視器察看門口的畫面。結果竟然看到兩名打扮詭異的人，其中一人身穿恐怖團體3K檔白袍，並配戴有納粹「卍」字符號的面罩，另一人則身穿黑袍，戴著鬼臉面具，並以鈔票封住嘴巴。

《國定殺戮日：大選之年》。（圖／環球提供）

▲電影《國定殺戮日》中的民眾會帶著恐怖面具四處屠殺。（圖／環球提供）

這2位打扮詭異的人按了門鈴後，便立刻離去。此惡作劇的場景如同驚悚電影《國定殺戮日》的畫面。該部電影描述美國每年都有一天長達12小時的「無政府節」，民眾可以無視政府及法律的存在，做出任何犯罪行為，包括殺人與性侵等，讓人民發洩情緒來「清洗」靈魂，片中就有許多人會帶著恐怖的面具，並進行屠殺。

報導指出，這位遭惡作劇的主人查看監視器畫面後，決定報警，但他不願公開身分，只知道是位白人。反誹謗聯盟（ADL）指出，亞利桑那州的仇恨犯罪近年來不斷飆升，因此當地警方認為這種行為具有仇恨犯罪的嫌疑，目前正在調查中。

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關鍵字：國定殺戮日,惡作劇,The Purge,北美要聞

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