華為摺疊手機24日發布　余承東：擴展、壓縮、變形外還有驚喜！

▲余承東。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

華為終端官方微博21日發布影片表示，華為折疊螢幕5G手機將在24日「2019巴塞隆納世界行動通訊大會（簡稱MWC）」上正式發布。同時，華為消費者業務CEO余承東也表示，「擴展、壓縮、變形、折疊，關於空間的藝術，由我們帶來一次嶄新詮釋。華為MWC 2019，倒數計時3天」。其實，他先前就指出，這款新手機還有其他的「秘密驚喜」。

據了解，華為折疊螢幕手機2019年下單總量預計在20萬台左右，螢幕供應方是京東方，手機最大的特色是採用了out-folding設計，即兩款螢幕是朝外對折的內番設計，完全展開後屏幕大小約是8英寸（三星的是7.3英寸）。

▲華為MWC2019，倒數計時3天。（圖／翻攝余承東微博截圖）

按華為內部人士之前透露，這款折疊螢幕手機定位為超旗艦機種，隸屬於Mate系列，並將標配M-Pen手寫筆，同時EMUI系統會採用全新設計，對折疊螢幕進行優化和調配。另外，將支持5G網路，同時向下兼容2G、3G、4G網路，內置的基帶是Balong 5000，峰值下載速率可達4.6Gbps，是4G LTE可體驗速率的10倍。

手機還搭載麒麟980處理器，內置10GB內存，提供最高512GB儲存空間，售價將在1萬元人民幣（約新台幣4.6萬元）以上。目前折疊螢幕手機最大的一個難題，就是電池如何擺放，而這個問題華為目前已經解決，預計方案跟三星一樣，就是兩個機身各裝一個電池。

▲華為MWC2019，倒數計時3天。（圖／翻攝華為終端公司的秒拍影片截圖）

華為終端宣布，2019年2月24日14:00（北京時間2月24日21:00），旗下首款折疊螢幕5G手機將在MWC 2019巴塞羅那世界行動通訊大會上正式發布。

隨著折疊螢幕手機的異軍突起，2019年手機無論在外觀形態、系統優化、軟件調配等方面都會出現大規模變化，這對手機行業無疑是一個爆發新生命的機會。目前除了三星和華為，LG、聯想、小米都曾表示會在2019年推出自家的折疊螢幕手機。

▼ 余承東。（圖／路透社）

