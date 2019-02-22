電梯內非禮女子！色狼遭「踢蛋+膝蓋撞臉」打趴　網讚：好療癒

大陸中心／綜合報導

變態男有眼不識泰山！日前網路上流傳一段54秒的監視器畫面，電梯內一名穿深色上衣的男子眼見四下無人，心生歹意，意圖非禮另一名穿白襯衫的女子，眼看就要得逞，想不到被非禮的女子也不是省油的燈，在推開男子的手後，三兩下便把男子打趴在地，讓網友紛紛表示大快人心「好療癒！」

▲電梯內一對男女。（圖／翻攝自YouTube／CP network 3）

從公開的畫面可以看到，一對男女進入電梯內，女子當時正專心的滑著手機，而一旁的深衣男則觀察女子一陣子後，眼看機不可失，便漸漸靠近女子的身後，女子隨後也感到不對勁，立刻閃到一旁並把手機收入包包。

沒想到該男子完全不在意，反而得寸進尺的更靠近女子，把手緩緩地放在她的肩膀上，讓女子當場爆氣，一個轉身巴掌就火辣辣的甩到變態男臉上。男子空有威武身材，但顯然這巴掌的力道肯定不輕，變態男一時站不穩，整個人往後一倒，女子更是「加碼」，一腳踢向男子下體，在趁男子彎腰時，用膝蓋踢向他的臉部，直接把變態男KO在地。

▲▼電梯色狼先是靠近再亂摸。（圖／翻攝自YouTube／CP network 3）

女子隨後在電梯打開後迅速逃離，徒留痛倒地的色狼。儘管不清楚事發地點，但看到此則影片的網友紛紛表示大快人心，「非常果斷，看這身手，起碼跆拳道5級」、「打的好！」、「應該提倡功夫防色狼運動，色狼真的太多了」、「那一腳…看了就痛」、「好療癒喔！」

▼女子毫不留情地攻擊變態下體。（圖／翻攝自YouTube／CP network 3）