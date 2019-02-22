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歐巴馬：如果你是真男人　不必找8個美女圍著你扭腰擺臀

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▲▼歐巴馬（Barack Obama）與柯瑞（Stephen Curry）再度會面，向少數族裔送上鼓勵。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐巴馬（Barack Obama）與柯瑞（Stephen Curry）再度會面，向少數族裔送上鼓勵。（圖／達志影像／美聯社

實習記者鄭佩玟／綜合報導

種族不該成為命運的分界線！美國前總統歐巴馬（Barack Obama）與金州勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）日前出席一場由「My Brother’s Keeper」組織舉辦的活動，與奧克蘭的少數族裔兒童交流，鼓勵他們不在乎所謂的膚色界線，勇敢從自身踏出改變世界的第一步。

據《衛報》報導，「你很重要！」活動的主題闡明兩人對少數族裔的關懷，作為史上首位擁有非洲血統的美國總統，歐巴馬鼓勵台下的年輕人，「你並非不重要，我們一直都會關心你的狀況，相信你能夠像其他人一樣，大家都有得到向前邁進的機會。」帶領球隊奪得3個NBA總冠軍，柯瑞深深瞭解團隊合作的重要性，並呼籲大家要重視自己身邊的人，不管是隊友或是朋友、家人，「獨行獨斷，覺得一切靠自己就過的去的人注定不會把事做好，所以我們在球場上打得很快樂。」

「我們生活在一種文化中，似乎我們的價值取決於擁有多少錢或名氣多大。」歐巴馬表示，「事實上，我想告訴你，在一天進入尾聲時，讓你心靈滿足的不會是那些東西，相信我，很多有錢人的生活都是一團糟。」

活動上談到何謂「長大成人」，柯瑞的理解為做一個富有責任感、值得信賴的好人，不是如同因流行文化描繪出的既定印象，總是夜夜笙歌、花天酒地。除了認真嚴肅的話題，歐巴馬更開起玩笑，「如果你對自己在性事上信心十足，你就不需要找8個美女圍著你扭腰擺臀，我只有一個很棒的女伴（妻子蜜雪兒）就夠了，我們相處得非常愉快。」全場報以熱烈的掌聲。

▲▼歐巴馬（Barack Obama）與柯瑞（Stephen Curry）再度會面，向少數族裔送上鼓勵。（圖／達志影像／美聯社）

▲兩人深擁。（圖／達志影像／美聯社）

「My Brother’s Keeper」在2012年成立，當時一名非裔男童被槍殺後引發當地示威，組織自此成立，他們倡議種族平等，呼籲社會能夠給予少數族裔更多機會，收窄他們與大眾之間的隙縫，目前是「歐巴馬基金會」屬下的組織之一。

時間流逝，柯瑞表示自己一直以來都很欣賞歐巴馬的智慧，兩人是打高爾夫球的好友，在多年的友誼中，仍不斷汲取到新的東西可以學習。隨著活動結束，柯瑞對台下的人們做出結語，「我希望你們每天都可以像今天一樣，學習到很多道理。」

▼歐巴馬與柯瑞經常一起打高爾夫球。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼歐巴馬（Barack Obama）與柯瑞（Stephen Curry）再度會面，向少數族裔送上鼓勵。（圖／達志影像／美聯社）

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