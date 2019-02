歐巴馬：如果你是真男人　不必找8個美女圍著你扭腰擺臀

▲歐巴馬(Barack Obama)與柯瑞(Stephen Curry)再度會面,向少數族裔送上鼓勵。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

種族不該成為命運的分界線!美國前總統歐巴馬(Barack Obama)與金州勇士隊當家球星柯瑞(Stephen Curry)日前出席一場由「My Brother’s Keeper」組織舉辦的活動,與奧克蘭的少數族裔兒童交流,鼓勵他們不在乎所謂的膚色界線,勇敢從自身踏出改變世界的第一步。

