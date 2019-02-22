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中美第一天談得如何？牛彈琴指三大亮點「開了好頭」

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▲中美貿易戰,經貿談判,經貿磋商,中美關係,美中貿易戰。（圖／美聯社）

▲第七輪磋商開幕會場更寬大。（圖／美聯社）

大陸中心／綜合報導

第七輪中美經貿高級別磋商於21日（美東時間）在華府登場。具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」22日指出三大亮點：美方準備很充分，現場氣氛不錯；在布萊爾宮（Blair House）設宴款待中國國務院副總理劉鶴一行人；川普在推特就5G發文，「希望美國公司通過競爭去獲勝，而不是靠封殺當下更先進的技術。」

中美新一輪貿易磋商於美東時間21日和22日在華府舉行，據悉，中美本週正在草擬6項諒解備忘錄。因為是閉門會談，除了開幕式幾分鐘外，其他時間都不對外，官方也沒發佈具體消息，但事關重大，可以說，這兩天世界目光都聚焦在華盛頓。

牛彈琴綜合各方信息，指出21日第一天談判三大亮點。

▲▼ 中美第七輪談判,高級別磋商,劉鶴,萊特海澤,姆努欽。（圖／新華社）

▲中美磋商現場。（圖／新華社）

第一，美方準備很充分，現場氣氛不錯。

這一次磋商地點還是在白宮西側的艾森豪威爾行政樓。當劉鶴到達現場時，繫藍領帶的美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer ），和繫紅領帶的財長姆努欽（Steven Mnuchin），特地走出會場所在的印第安條約廳迎接，隨後三人在門口笑著寒暄了一陣，然後共同進入會議室。

不到一個月前的第五輪磋商也是同個地點舉行，但上次的會議室很狹小，劉鶴等中方官員坐在靠窗的一邊；萊特海澤和財長姆努欽等，在靠牆的另一邊。這次則換了一個大房間談，現場環境開闊，高度約為兩層樓。

▼記者俯拍談判現場。（圖／美聯社）

▲中美貿易戰,經貿談判,經貿磋商,中美關係,美中貿易戰。（圖／美聯社）

作為一個創舉，美方這次安排不少攝影記者，進入設有走廊的第二層，居高臨下俯瞰拍照。這次開幕式雖然按照彼此約定，牽頭人都沒有發言，但氣氛感覺輕松了不少，萊特海澤一向表情都很嚴肅，但這次看上去也很放松，面帶微笑。此外，現場記者們很興奮，一位美國記者探身俯拍時，眼鏡竟然從二樓直接掉到了磋商現場，讓不少人會心一笑。

▼ 三人合影，姆努欽（左）劉鶴（中）萊特海澤（右）。（圖／新華社）

▲▼ 中美第七輪談判,高級別磋商,劉鶴,萊特海澤,姆努欽。（圖／新華社）

第二，萊特海澤和姆努欽設宴款待了劉鶴一行。

晚宴地點是在白宮斜對面的布萊爾宮，從艾森豪威爾行政樓走過去大概20公尺。值得注意的是，布萊爾宮是美國總統經常會見外國元首和貴客的地方，且美國候任總統在就職前一週，一般都會入住這個國賓館。

據現場的朋友說，這次晚宴氣氛非常友好輕松，吃得不錯，聊得也不錯，美方還轉達了川普對劉鶴一行的問候。除萊特海澤和姆努欽外，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross），白宮國家經濟委員會主任庫德洛（Larry Kudlow ），總統貿易和製造業政策助理、白宮國家貿易委員會主任納瓦羅（Peter Navarro），美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）等美方大員，都出席了這次晚宴。也就是說，白天談判的美國原班人馬都移步布萊爾宮，共同招待中國客人。

牛彈琴指出，上次在北京磋商，劉鶴特意在北京飯店18樓宴請了萊特海澤和姆努欽一行，而1972年美國前總統尼克森（Richard Milhous Nixon）訪華，中共前領導人周恩來就是在這裡宴請的美國貴賓，「外交無小事，這些微妙的變化，顯示雙方對細節越來越認真。」

▼ 布萊爾宮是美國的國賓館，修建於1824年。（圖／維基百科）

▲▼ 美國布萊爾宮。（圖／維基百科）

第三，川普同日發了條很有內涵的推特。

就在中美磋商開幕前幾分鐘，在白宮另一側的川普發了兩條推特，談起5G發展。川普表示，「我希望美國盡快發展5G，甚至6G技術，那會比當前的標準更強、更快、更智能。美國公司必須加緊努力，否則就會落後。在那些明顯代表未來的領域，美國沒有被人甩在身後的理由。我希望美國公司能夠通過競爭去獲勝，而不是靠封殺當下更先進的技術。不論在我們從事的哪個領域，美國都必須是領導者，尤其是在令人興奮的科技世界！」

▼川普推特內容。（圖／翻攝自Twitter）

▲▼川普推特談5G。（圖／翻攝自Twitter）

牛彈琴稱，川普沒有提任何其他國家，但誰都知道，在5G領域中國公司走在了世界前列，「市場經濟，是騾子是馬，拉出來遛遛，靠封殺更先進技術來保護自己，手段確實也太低端了」，選擇這個時間點，說這樣一句話，川普應該也不是心血來潮吧。

對於川普計劃在22日與劉鶴會面，牛彈琴稱，磋商還未結束，白宮就宣布要會見了，「真有點非同尋常」，但非同尋常舉動的背後，應該還是美方對這次磋商的高度關注，川普也在密切關注著磋商的進展。

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關鍵字：中美談判,貿易談判,中美高級別磋商,劉鶴,第七輪貿易談判,牛彈琴

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