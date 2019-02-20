中美貿易磋商預期樂觀　在岸人幣升破6.72創月內新高

▲人民幣近兩日兌美元匯率走升。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受中美貿易磋商樂觀前景刺激，人民幣兌美元中間價連兩日調升，早盤在岸人民幣兌美元匯率更一度突破6.72關口，報6.7182，刷新本月新高。

根據大陸外匯交易中心數據顯示，今天人民幣兌美元中間價報6.7558元，上調84個基點，是19日上調17個基點後，已連續第兩日調升。

此外受到外在消息面刺激，今日早盤人民幣在岸、離岸價漲幅均曾達到400點以上，在岸價在上午一度突破6.72關口，報6.7182，刷新本月新高，單日大漲逾450點。雖截至發稿，目前在岸人民幣匯價回穩至6.7239，但仍不改整體上漲趨勢。

市場人士分析，在消息面上，應美方邀請，習近平主席特使、國務院副總理劉鶴2月21日至22日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行第七輪中美經貿高級別磋商。觀察美國總統川普頻頻在推特做出正面表態，以及劉鶴的「主席特使」身分，為談判結果帶來樂觀預計。





▲大陸國務院副總理劉鶴，將再次以習近平主席特使身分，在華盛頓與美方代表進行貿易磋商。（圖／CFP）

根據統計，原春節後第一周，用中間價衡量，美元兌人民幣跳升了542個點，但進入月底及劉鶴再度返美，人民幣匯率出現反彈。

外匯分析師韓會師認為，人民幣在新年第一周的表現似乎比較疲弱，主要源自美元的強勢。而近期的走勢可以發現，逆週期因子很可能發揮了作用，中間價的報價已經很明確地告訴你，當前穩定市場情緒，避免大幅匯率波動對投資者預期產生衝擊可能仍是政策基調。