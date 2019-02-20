　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中美貿易磋商預期樂觀　在岸人幣升破6.72創月內新高

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲人民幣近兩日兌美元匯率走升。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受中美貿易磋商樂觀前景刺激，人民幣兌美元中間價連兩日調升，早盤在岸人民幣兌美元匯率更一度突破6.72關口，報6.7182，刷新本月新高。

根據大陸外匯交易中心數據顯示，今天人民幣兌美元中間價報6.7558元，上調84個基點，是19日上調17個基點後，已連續第兩日調升。

此外受到外在消息面刺激，今日早盤人民幣在岸、離岸價漲幅均曾達到400點以上，在岸價在上午一度突破6.72關口，報6.7182，刷新本月新高，單日大漲逾450點。雖截至發稿，目前在岸人民幣匯價回穩至6.7239，但仍不改整體上漲趨勢。

市場人士分析，在消息面上，應美方邀請，習近平主席特使、國務院副總理劉鶴2月21日至22日同美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽舉行第七輪中美經貿高級別磋商。觀察美國總統川普頻頻在推特做出正面表態，以及劉鶴的「主席特使」身分，為談判結果帶來樂觀預計。

▲劉鶴,中美貿易戰。（圖／CFP）

▲大陸國務院副總理劉鶴，將再次以習近平主席特使身分，在華盛頓與美方代表進行貿易磋商。（圖／CFP）

根據統計，原春節後第一周，用中間價衡量，美元兌人民幣跳升了542個點，但進入月底及劉鶴再度返美，人民幣匯率出現反彈。

外匯分析師韓會師認為，人民幣在新年第一周的表現似乎比較疲弱，主要源自美元的強勢。而近期的走勢可以發現，逆週期因子很可能發揮了作用，中間價的報價已經很明確地告訴你，當前穩定市場情緒，避免大幅匯率波動對投資者預期產生衝擊可能仍是政策基調。

ET快訊
ET總統民調／韓國瑜僅輸柯文哲2%　51.4%高雄市民不挺參
東港「穩鵬號」漁工瘋狂殺人！漁業署官員下落不明　20人被逼跳
火化燒得我好痛！不捨孝兒血癌逝　母找仙姑牽亡得知心碎真相

關鍵字：中美貿易戰,人民幣,人民幣兌美元中間價,美元,匯率,劉鶴,習近平,川普

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男童用「這支筆」花2hr寫作業　回頭一看傻爆眼「崩潰痛哭」！

陸冷凍食品驗出非洲豬瘟病毒　專家解析4種可能因素

影／燈光秀+超級月亮　人潮塞爆北京故宮「上元之夜」

紫禁城上元之夜引熱潮　人民日報：博物館熱「反映人們返本開新的文化心理」

中美貿易磋商預期樂觀　在岸人幣升破6.72創月內新高

日本「奈良鹿」攻擊事件5年成長4倍　陸客傷者最多！

北京故宮夜間遊「秒完售」　院長單霽翔：未來更多節日開放！

「韓流」有望再次登陸　彭博：演出籌備方正申請韓星來華演出

自己的大豆自己種？　中共中央一號文件力推大豆振興

媒體報導藍綠達成共識推和平協議？　陸委會：不與武統政權談

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

-15度冷凍90分鐘仍活蹦亂跳　實測蟑螂生命力 網笑：牠會感冒

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

男童用「這支筆」花2hr寫作業　回頭一看傻爆眼「崩潰痛哭」！

陸冷凍食品驗出非洲豬瘟病毒　專家解析4種可能因素

影／燈光秀+超級月亮　人潮塞爆北京故宮「上元之夜」

紫禁城上元之夜引熱潮　人民日報：博物館熱「反映人們返本開新的文化心理」

中美貿易磋商預期樂觀　在岸人幣升破6.72創月內新高

日本「奈良鹿」攻擊事件5年成長4倍　陸客傷者最多！

北京故宮夜間遊「秒完售」　院長單霽翔：未來更多節日開放！

「韓流」有望再次登陸　彭博：演出籌備方正申請韓星來華演出

自己的大豆自己種？　中共中央一號文件力推大豆振興

媒體報導藍綠達成共識推和平協議？　陸委會：不與武統政權談

台積電嚴控成本　連無塵布擦幾次都計較

陳一新／在美禁令下　為何英、紐兩國要與華為合作？

癡情女被「咬斷鼻」仍幫求情　1年後難逃酒鬼男友持3種武器殘殺藏屍浴室

實力派idol選「偶像最強舞王」TOP 7！EXO、BTS成員上榜

房市春燕來　信義代銷2019接案估破千億

股期雙市喊衝！台積電助攻拉高台指期結算　飆漲113點收10256點

不是黃曉明！Baby「海邊散步神秘男」　網狂問：離婚了？

《驚奇隊長》還沒上映…　「爛番茄」先被惡意評論灌爆

ET民調／51.4%高雄市民不支持韓國瑜參選2020總統

公車司機勸勿嚼檳榔被「三個字」問候娘　奥客辯口頭禪法官打臉

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

大陸熱門新聞

清潔工躲廁所用餐！網淚：太辛酸

你吃「元宵」還是「湯圓」？內行..

影／北京故宮首開夜場　紫禁城美..

影／強弱光影交錯　北京故宮入夜..

抓未婚妻外遇　男氣炸暴打還PO..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

網傳深圳灣大橋「朝海面下垂」

中美貿易華府續談　有這3個不尋..

彭博：演出籌備方正申請韓星來華..

賴峰偉拜會福建省委書記于偉國　..

上海迎女副市長　宗明補缺翁鐵慧

超美！　上元之夜點亮北京故宮

保留「中華民國」 陸學者談兩制..

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶..

更多熱門

相關新聞

川普願延長休兵期限　稱3月1日不是大日子

美中貿易第7輪高層級磋商於21日至22日在華盛頓登場，中方代表團仍由大陸國務院副總理劉鶴領軍，除此之外，劉鶴也多了一個「習近平主席特使」的頭銜，顯現了這次美中磋商的重要性。美國總統川普也說，原定3月1日的休兵截止日也可能再推遲。

葉倫：阻止陸操縱人民幣匯率難度高

專家：美可能重啟北韓金剛山旅遊

自己的大豆自己種？　中共中央一號文件力推大豆振興

環時：中美磋商須觸及雙方的關切

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

轎車硬插大門！全公司等2hr不能下班

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

許維恩「緊靠他」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

又有台灣人在韓出道！「精通3語」笑容超甜

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製」

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面