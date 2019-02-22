老闆超佛！8年從沒補過班「颱風天一律放假」　網羨慕：都是別人的…

▲颱風天政府還沒宣布放假，老闆就會直接要他們別去上班。（示意圖／pakutaso，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

因應228的4天連假，明天2/23（六）需補班一天。一名網友在臉書上分享自己的佛心老闆，他表示自己在公司待了8年了，從來沒有補過班，有時候颱風來政府都還沒宣布放假，老闆就會直接叫大家不用去上班，根本是超優良公司，讓其他網友看了直喊羨慕，「別人的老闆都不會讓我失望」。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出一張照片，是老闆寄給全體員工的電子信件，內容寫著，「2/23（六）為補3/1（五）228連假之上班日，有任務之同事，煩請待命，沒有特別任務之同事，當天不用補班。」看到信件內容讓他不禁慶幸自己遇到這麼好的老闆，「有好的老闆才留得住人才」。

請繼續往下閱讀...

▲老闆寄信給全體同事告知2/23（六）不用補班。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友們看到他的貼文都好羨慕，紛紛留言表示，「之前待了九年都沒這麼好公司」、「公家機關一定要補」、「果然是別家老闆都不讓人失望」、「真好！這種好老闆必須讚賞」、「還有缺人嗎」、「羨慕！我老闆超機掰，還是一個長髮中年死胖子」、「這麼好的老闆都是別人的」。

還有不少網友也分享自己的好公司，「我們也不補班的，除了有一次訂單很多很忙，不然都不用補的」、「我們補班，但是通常那天都不會排事情，一群人在辦公室聊天」、「就是要氣死你們，小弟放假放到3月初」、「颱風天只要風大，市政府都還沒宣布停班停課，我就已經被老闆趕回家了」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！