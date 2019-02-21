控老師餵女兒朝天椒還要頭戴紙尿褲　父親心碎：訓練恐怖份子？

▲人本教育基金會到該特教學校外拉布條抗議。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

地方中心／嘉義報導

國立嘉義特教學校國中部導師去年遭家長指控，多次餵食特教生朝天椒，甚至拿菜刀威脅剁手、頭戴紙尿褲上課整天、拿棍子甚至馬桶吸盤打等行為，而此案監察院18日才剛通過糾正案，校方則是在21日第3度開教師評審委員會。人本教育基金會人員稍早也再度到校門前舉牌抗議，要求解聘不適任教師、不要師師相護。

該名家長則說，剛開始還不相信，後來才得知老師竟然還拿菜刀威脅剁手、頭戴紙尿褲上課整天、拿棍子甚至馬桶吸盤打、故意調快跑步機速度還不讓女兒喝水、經常不讓女兒吃中餐，不禁質疑「老師是在訓練恐怖份子嗎？」

該校是採雙導師制，去年底學校考績會將資深女導師停聘1年半及2支大過、資淺的導師則是記2支小過。而教育部日前退回教評會部分決議，主張林姓資深導師應解聘。

人本基金會提到，從去年4月25日家長提出申訴至今，已經經過302天，家長心中的煎熬及痛苦，學校感受得到嗎？教評會能解聘虐生老師，還給特教生一個公道嗎？要求教育部退回決議，教評會應解聘暴力老師。

對此，校方則表示，接獲陳情就啟動相關處理程序，校長、教師會代表、家長會等13名代表等今天開教評會，被控虐童的導師也列席表達意見，也請律師提供專家意見。

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