　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

港「甲型流感」肆虐致233死　醫院急診塞爆要排「7hr」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港流感肆虐。（圖／CFP）

▲香港流感肆虐。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

冬季是流感高峰期，香港日前也遭到「奪命流感」的肆虐。據香港衛生署統計顯示，截至20日，已有233人感染流感死亡，包括1名小孩。不僅如此，醫院更大排長龍，基督教聯合醫院急診室就要等超過7小時。此外，流感疫情較多爆發在學校，由於陸續開學，外界擔心疫情再度爆發。目前，衛生署已推出「學校外展疫苗接種先導計劃」，小學生接種率達55.3%。

據香港衛生防護中心數據顯示，截至20日，累計錄得446宗嚴重流感的個案（包括所有年齡人士），當中233人死亡。嚴重的個案幾乎全部感染「甲型流感」，而死亡個案中約80%是65歲以上的長者，達198人。

▲▼香港流感肆虐。（圖／CFP）

▲香港小學生戴口罩預防流感。。（圖／CFP）

香港醫院管理局數據也顯示，香港公立醫院急診室18日首次求診人數超過6000人；15間有提供內科病床的公院全數爆滿，午夜時整體內科病床佔用率為112%。此外，病人等候就診的時間也較長，聯合醫院急診室等候時間最長，要等超過7小時，瑪麗醫院和廣華醫院均要等超過5小時。

其實，不少學校也紛紛「中招」。香港防護中心表示，自18日幼兒園普遍開學後，已有9宗幼兒園或幼兒中心出現流感爆發個案。對此，衛生署於本學年推出「學校外展疫苗接種先導計劃」，本年度至17日已有402間小學獲安排外展接種流感疫苗，較上學年增加65間，小學生接種率也達55.3%。而2018-2019年度6個月至未滿12歲兒童亦於計劃下接種約37.1萬劑疫苗，按年同期增加118.4%。

ET快訊
KID認了缺席《玩很大》！　曝光原因「希望大家體諒」
超商冰拿鐵系列都漲5元「50→55」！全家曝原因：奶量增加1
蘆洲遭虐男童爸臉書曝光！網友怒洗版：老了看小孩怎麼對你

關鍵字：香港,流感死亡,粵港澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華人帳戶在西班牙遭凍結　陸大使約見西班牙央行行長！

英國稱華為5G風險可控　《環時》：展現「讓技術的回歸技術」的靈活態度

大連海關禁止接收澳洲煤炭　耿爽：維護中國進口企業合法權益

走另類路線打造IP行銷　「猛男的炒飯」獲千萬融資

港「甲型流感」肆虐致233死　醫院急診塞爆要排「7hr」

日本擬收「QR Code」使用費　環時：手機掃碼專利是中國人的

中美新一輪貿易談判　彭博社：陸擬每年增購300億美元農產

貿易磋商倒數階段！　彭博：川普計劃今會見劉鶴「可見談判有進展」

會見嫦娥四號參研參試人員　習近平：探月工程圓的是中華民族自強不息的飛天攬月之夢

華聞快遞／重慶今年計畫建千個5G基地台　5G終端有望下半年上市

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

快加油！下周油價估大漲1.5元　加滿50公升貴一個便當錢

華人帳戶在西班牙遭凍結　陸大使約見西班牙央行行長！

英國稱華為5G風險可控　《環時》：展現「讓技術的回歸技術」的靈活態度

大連海關禁止接收澳洲煤炭　耿爽：維護中國進口企業合法權益

走另類路線打造IP行銷　「猛男的炒飯」獲千萬融資

港「甲型流感」肆虐致233死　醫院急診塞爆要排「7hr」

日本擬收「QR Code」使用費　環時：手機掃碼專利是中國人的

中美新一輪貿易談判　彭博社：陸擬每年增購300億美元農產

貿易磋商倒數階段！　彭博：川普計劃今會見劉鶴「可見談判有進展」

會見嫦娥四號參研參試人員　習近平：探月工程圓的是中華民族自強不息的飛天攬月之夢

華聞快遞／重慶今年計畫建千個5G基地台　5G終端有望下半年上市

救命不分你我　消防人員與運河觀光船業者無縫救援落水民眾

移動拉霸現身左營沿路狂撒錢　婦車陣中蹲地半小時撿回2.5萬

深夜也可搭機捷了！桃捷3/1起「加開4班」往機場班次　各站皆停靠

華人帳戶在西班牙遭凍結　陸大使約見西班牙央行行長！

衛生棉黏地！未婚夫正妹女兒「陰森詭房」噁炸　她狂勸被無視...想退婚

世籃資格賽／歐洲王返塞爾維亞卻爆冷輸　晉級有變數

自打臉！多次嘲笑蘋果移除耳機插孔　Galaxy Fold卻跟進

影／機師罷工成功發獎金　華航罷工人事支出年增1.9億元

討兒子撒嬌！幼稚園弟「成熟回答」媽心涼一半　下秒看開：好像有道理

不倫混血女星新片「大露雪乳」　沉寂3年洗白復出被酸：像拍AV

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

大陸熱門新聞

空姐陷裸照門風波　擺脫陰影秀婚..

12歲女童開學被母罵　跳32樓..

體重紀錄立功　空少偷空姐家被逮

陸化妝品公司侵權　林志玲告贏了

白雲湖捕獲半蛇半龜「鱷魚火箭」

路上撞陌生男！她驚見手臂出現小..

報復！「男友」邀已婚朋友硬上她

紅了就不上班！他跳河溺死後爆紅

男帶氣球搭電梯　爆炸6人陷火海

同婚專法若通過　陸委會將研擬兩..

即／中美第7輪貿易談判　華府登..

「奈良鹿」攻擊事件創新高　陸客..

曹操墓驚現3世紀白瓷甕罐　7月..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

更多熱門

相關新聞

港市民輕拍八達通　可領交通津貼

香港公共交通費用補貼計劃於16日起可領取，市民只需輕拍八達通卡就能獲得補貼，最高補貼上限為300元港幣（約新台幣1180元）。運輸署21日表示，截至17日才2天就有107萬名市民領取補貼，領取的金額已超過1億元港幣（約新台幣4億元），超過補貼發放總額的一半。

華聞快遞／上海市取消台港澳人員赴滬就業審批！

澳門機場3月起禁隨身帶收合超過30cm自拍棒

上海市取消「台港澳人員」赴滬就業審批！

林鄭：《大灣區綱要》不會促陸同化港

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

廁所怪聲「離開這裡」　她一看新聞嚇傻

中壢狼醫診所是凶宅　專替移工夾娃

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面