港「甲型流感」肆虐致233死　醫院急診塞爆要排「7hr」

▲香港流感肆虐。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

冬季是流感高峰期，香港日前也遭到「奪命流感」的肆虐。據香港衛生署統計顯示，截至20日，已有233人感染流感死亡，包括1名小孩。不僅如此，醫院更大排長龍，基督教聯合醫院急診室就要等超過7小時。此外，流感疫情較多爆發在學校，由於陸續開學，外界擔心疫情再度爆發。目前，衛生署已推出「學校外展疫苗接種先導計劃」，小學生接種率達55.3%。

據香港衛生防護中心數據顯示，截至20日，累計錄得446宗嚴重流感的個案（包括所有年齡人士），當中233人死亡。嚴重的個案幾乎全部感染「甲型流感」，而死亡個案中約80%是65歲以上的長者，達198人。

▲香港小學生戴口罩預防流感。。（圖／CFP）

香港醫院管理局數據也顯示，香港公立醫院急診室18日首次求診人數超過6000人；15間有提供內科病床的公院全數爆滿，午夜時整體內科病床佔用率為112%。此外，病人等候就診的時間也較長，聯合醫院急診室等候時間最長，要等超過7小時，瑪麗醫院和廣華醫院均要等超過5小時。

其實，不少學校也紛紛「中招」。香港防護中心表示，自18日幼兒園普遍開學後，已有9宗幼兒園或幼兒中心出現流感爆發個案。對此，衛生署於本學年推出「學校外展疫苗接種先導計劃」，本年度至17日已有402間小學獲安排外展接種流感疫苗，較上學年增加65間，小學生接種率也達55.3%。而2018-2019年度6個月至未滿12歲兒童亦於計劃下接種約37.1萬劑疫苗，按年同期增加118.4%。