港市民16日起「嗶」八達通　爽領交通津貼「最高1180元」

▲八達通。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

香港公共交通費用補貼計劃於16日起可領取，市民只需輕拍八達通卡就能獲得補貼，最高補貼上限為300元港幣（約新台幣1180元）。運輸署21日表示，截至17日止，才2天就有107萬名市民領取補貼，領取的金額已超過1億元港幣（約新台幣4億元），超過補貼發放總額的一半。

香港特區政府推出公共交通費用補貼計劃是為日常使用本地公共交通服務出行，而公共交通開支較高的市民減輕交通費用負擔。據運輸署先前指出，政府在1月份發放的公共交通費用補貼總額約1.86億元（港幣，下同），受惠人數高達230萬人，其中約90%的人可領取200元或以下的補貼，剩下約10%的市民可領取超過200元的補貼。另外，領取超過200元補貼的市民中，有近20%領滿上限300元的補貼。

▲廣深港高鐵全線開通運營時代。（圖／CFP）

據計劃規定，市民每月的公共交通開支若超出400元，就可獲25%補貼，每月補貼上限為300元，換言之，每月交通費達1600元，就可領取全數補貼。另外，運輸署之前預計，計劃每年補貼總額約23億元，受惠人數達220萬。

香港有1800多個地點可領取交通補貼，除了超商外，港鐵站、超市、部分渡輪碼頭、公共交通交匯處等，都會有「補貼領取站」。領取方法以八達通卡輕拍閱讀器，1月份的補貼就會自動存入卡片裡。