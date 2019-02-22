影／蘆洲醉母狠打3歲兒　家暴中心：孩童1月已交由親屬安置

▲新北蘆洲傳虐童，網友群聚怒討公道。（圖／翻攝協心臨時粉絲團）

政治中心／新北報導

針對蘆洲21日深夜社群媒體披露的媽媽巴頭虐兒案，新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心表示，社工除於第一時間會同警方趕往處理外，確認影片是今年1月所發生，並非是當下所為，孩子已經由社會局進行親屬安置，確認安全無虞，並已協助聲請保護令。

家防中心主任許芝綺指出，該事件起因於孩童父母婚姻問題，以致孩子受到母親情緒性發洩而波及，家防中心於1月份接獲通報後，立即進場協助處理，並擬定安全維護計畫，要求母親不得與孩童單獨相處，母親已有悔意，願意配合辦理，孩童於1月即交由親屬安置，確認安全無虞，請社會大眾放心。

至於母親提及遭受婚姻暴力，許芝綺說，家防已介入協助，將依母親的意願，協助處理離婚程序和監護權訴訟等。許芝綺呼籲，為了兒童身心健全發展，希望不要將情緒發洩在無辜的子女身上，以免孩子變成婚姻暴力中遭受波及的無辜受害者，甚至成為父母之間訴訟的工具。

許芝綺也呼籲，任何人聽聞或看見有兒虐事件，請通報113及110，以利公權力及時介入，並交由警察及專業的社工進場協助處理，請大家不要再肉搜，以確保孩子安全，以及避免親屬受到干擾。