影／蘆洲渣爸臉書曝光！男童遭惡媽撞頭呼巴掌　網友怒洗版：老了看小孩怎麼對你

▲蘆洲男童父臉書遭起底。（圖／翻攝Facebook，下同）

社會中心／綜合報導

新北市蘆洲傳出虐童影片曝光，一名媽媽疑似喝醉後，竟然動手打3歲男童的巴掌，甚至把兒子頭部扯去連撞地板，惡行被PO上臉書引爆全民怒火，繼媽媽發文說「遭丈夫出軌又遭屢次家暴，酒後情緒失控才會對兒子施暴」後，男童爸爸臉書也被網友挖出洗版。

▲蘆洲媽暴打3歲男童事件曝光，她在臉書上發表570字回應。（圖／翻攝自當事人臉書）

男童母親於22日清晨4時18分在臉書上寫了570字回應，請網友們冷靜下來聆聽一個當媽的心聲，她跟大家一樣都希望有幸福的家，先前懷孕時，丈夫就出軌，還逼離婚，不承認小孩是他的，現在也還是一樣在外面有女人。事發當天，丈夫在外先拿酒瓶打她頭，再用拳頭施暴打她，她試圖要開車逃離現場，丈夫還試圖攔車抓她要繼續施暴，油門一踩要逃跑，不小心還撞到人。

「在此希望大家冷靜點……我們夫妻目前談離婚中。」男童母親表示，小孩之前給爸爸帶，回來家中一個星期，小孩竟然反應爸爸與阿姨毆打他，身為媽媽的她也有錄下影片，「在此先跟各位當爸、當媽的人說聲抱歉……讓大家擔心這小孩了。」

▲▼蘆洲男童父臉書遭網友洗版。（圖／翻攝Facebook）

而男童爸爸臉書也遭網友找出洗版，男童父在2016年2月14日更新封面照片時，男童母就曾在底下留言「帥有屁用，只是用來背叛家庭的一張臉而已」。

男童父也不避嫌的在臉書不斷PO出跟女友合照，但底下都已被網友罵翻「人醜多作怪」、「敗類 還外遇」、「怎麼不去死啊」、「小孩是無辜的雖然這是你們的私事 但是妳們怎麼對待小孩 小孩都會記得的 這是小孩永遠的陰影，你們有一天也會老就看小孩怎麼回報給你們」。