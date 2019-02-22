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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／重慶今年計畫建千個5G基地台　5G終端有望下半年上市

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▲▼5G標準第二版本啟動　陸工信部：年底實現商用和預商用。（圖／CFP）

▲5G時代即將來臨。（圖／CFP）

《重慶》重慶今年計畫建千個5G基地台　5G終端有望下半年上市

今年1月，重慶市政府辦公廳下發推進5G通信網建設發展的實施意見，提出在國內率先實現5G規模部署和商用，推動全市數字經濟與實體經濟深度融合。今年，重慶將大力推進全市5G試點應用和產業發展。計劃2019年，全市建成5G基地台1000個。（中新社）

《北京》1月商品住宅售價總體平穩　一二線城市二手房價下降

國家統計局22日發布2019年1月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據，數據顯示，一二線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲，二手住宅銷售價格下降，三線城市環比漲幅均回落。對此，國家統計局城市司高級統計師劉建偉進行了解讀。（中新社）

《上海》上海基層推出產業項目「全程代辦服務」優化營商環境

上海市金山區一批產業項目21日集中開工，據開工現場消息，上海正在金山試點探索產業項目的「全程代辦服務」，以優化營商環境。上海金山於去年起試點推出產業項目審批的「全程代辦服務」，通過代辦為企業「跑腿」，大幅擠壓企業拿地開工環節間的效率「水分」。（新華網）

《北京》646項國家標準發布養老機構由低到高分為五級

國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會18日批准發布646項國家標準，涉及道路交通、可持續發展、海洋探索、兩化融合和養老服務等多個領域。在養老服務領域，批准發布《養老機構等級劃分與評定》國家標準。本次國標對養老機構等級劃分與評定提出102條要求，將養老機構由低到高分為五級，級數越高，表示綜合能力越強。（新華網）

▼北京市市貌。（圖／CFP）

▲▼北京市。（圖／CFP）

《安徽》安徽10條舉措整治脫貧攻堅中形式主義官僚主義

安徽省扶貧辦指出，該省近日發布10條舉措，集中整治脫貧攻堅中形式主義官僚主義問題。據悉，10條舉措包括整治「簡單化」「一刀切」問題，堅持因地制宜精準施策。不得動輒要求全覆蓋，不得提出不切實際的硬性要求，不得下達不切實際的指標任務，不得以送錢送物換取滿意率。（新華網）

《廣東》廣東省委書記：推進鄉村振興三年內取得重大進展

廣東省實施鄉村振興戰略工作推進會20日在廣州召開，中共廣東省委書記李希強調，要緊扣「3年取得重大進展」階段性目標，不折不扣推進廣東鄉村振興硬任務落實見效。（中新社）

《北京》民政部：2019年十項惠民政策措施計劃發布

中國國新辦21日舉行記者會，民政部部長黃樹賢表示，2019年民政部將著力推動解決中央關心、社會關注的一些重點問題，破除民政事業發展的瓶頸、短板，打通惠民、便民、利民的難點、堵點，切實增強人民群眾特別是民政服務對象的獲得感、幸福感、安全感。（新華網）

《江蘇》江蘇全省首月實現外貿3706.5億元　新年起步「開門紅」

南京海關統計顯示，全省首月實現外貿3706.5億元（人民幣，下同），同比增長5.6%，其中出口2225.4億元，進口1481.1億元，分別增長8.7%和1.3%。（中新社）

▼江蘇省。（圖／CFP）

▲▼江蘇。（圖／CFP）

ET快訊
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