　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

米其林餐廳「大嗑羊肚菌」！她吃完狂吐身亡　4天29人食物中毒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼羊肚菌。（圖／pixabay）

▲羊肚菌。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

西班牙女子瑪麗亞（María Jesús Fernández Calvo）日前和家人到當地一家米其林星級餐廳用餐，沒想到吃完飯之後，全家人都出現食物中毒現象，瑪麗亞更在隔天清晨不治身亡。當天用餐的顧客中，包含瑪麗亞的兒子和丈夫在內，共有29人出現不適症狀。

這間「RiFF」餐廳位在西班牙瓦倫西亞（Valencia），用有米其林一星的殊榮，46歲的瑪麗亞上周六和丈夫以12歲及兒子16日到「RiFF」吃飯，慶祝丈夫生日，沒想到回家之後，全家人都出現上吐下瀉的不適症狀，隔天凌晨就在家中身亡。外媒報導，罪魁禍首可能是食物中的「羊肚菌」，但當地官員指出，還要經過詳細檢驗後才能得知結果，已經將檢體送往國家毒物機構。

事件發生後，當局追蹤2月13至2月16日到「RiFF」用餐的75名客人裡，共有29人發生食物中毒的現象，衛生單位則是在18日前往餐廳檢查，但目前還沒有發現特定造成食物中毒的原因，「RiFF」現今已經暫時停止營業。

老闆伯恩（Bernd Knöller）在聲明中指出，將會配合當地衛生局的調查，來釐清真相，「不論造成這個情況的原因是什麼，我都希望表達我最深的歉意，希望能盡早查明真相」。

羊肚菌是相當珍貴的食材，味道鮮美受到許多老饕喜愛，價格也不便宜，因此市面上有許多「假羊肚菌」出現，可能是鹿花菌、馬鞍菌、鐘菌屬等，雖然外表與羊肚菌很像，但其實有毒性，必須徹底煮熟才能食用。
 

ET快訊
球鞋突爆裂害詹皇接班人扭傷　Nike市值蒸發345億
內湖「慘賠一條街」轉手秒噴1445萬！　他爆：後面會更慘

關鍵字：米其林,西班牙,羊肚菌,RiFF

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

米其林餐廳「大嗑羊肚菌」！她吃完狂吐身亡　4天29人食物中毒

屁孩沉迷打遊戲兩天不起...溺愛媽「親手餵早餐」！網傻眼：父母害的

電梯裡硬上14歲少女！戀童癖男內褲留現場　「下半身光溜溜」狼狽逃

沒錢只好「身體力行」！ 2少年騎車沒戴安全帽　佛心警察這樣罰他們

日本研究曝光！睡前飲食不變胖「還有4大好處」　網暴動：安心吃宵夜囉

「川金二會」27日越南登場　蓬佩奧：北韓核武威脅減少　才鬆綁制裁

小鹿斑比對抗哥吉拉？別去找外星人，否則會被徹底毀滅

平均每天被騙1億！日本首都圈詐騙案件再攀高　嫌犯4成以上未滿18歲

自衛隊夜間緊急升空！北海道規模5.7強震　最大震度「6弱」

阿膠需求高　巴西驢子餓死頻傳恐絕跡

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

酷炫講錯話！　吳宗憲走心：你說我以前失敗？

任容萱惹哭超帥獸醫　坦言：你讓我壓力很大

嚇翻！男第一次刺青「崩壞慘叫」 狂吼5聲嚇傻朋友：正在殺雞嗎

茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　 還原錄影真相：真的很對不起

快加油！下周油價估大漲1.5元　加滿50公升貴一個便當錢

米其林餐廳「大嗑羊肚菌」！她吃完狂吐身亡　4天29人食物中毒

屁孩沉迷打遊戲兩天不起...溺愛媽「親手餵早餐」！網傻眼：父母害的

電梯裡硬上14歲少女！戀童癖男內褲留現場　「下半身光溜溜」狼狽逃

沒錢只好「身體力行」！ 2少年騎車沒戴安全帽　佛心警察這樣罰他們

日本研究曝光！睡前飲食不變胖「還有4大好處」　網暴動：安心吃宵夜囉

「川金二會」27日越南登場　蓬佩奧：北韓核武威脅減少　才鬆綁制裁

小鹿斑比對抗哥吉拉？別去找外星人，否則會被徹底毀滅

平均每天被騙1億！日本首都圈詐騙案件再攀高　嫌犯4成以上未滿18歲

自衛隊夜間緊急升空！北海道規模5.7強震　最大震度「6弱」

阿膠需求高　巴西驢子餓死頻傳恐絕跡

快訊／新莊7樓民宅頂樓「全面燃燒」黑煙竄天　消防急灌救

韓國瑜挨酸土包子就辦包子大賽　胡幼偉：妙招

還沒上市就賣光光　藍寶堅尼油電神牛「LB48H」法蘭克福車展現身

郭台銘同吃員工餐談食安管理　臉書網友直喊「想當鴻海員工」

拚了！上市櫃公司老闆價　房貸利率只要1.56%起

小孔正妹加油被拒！嬌瞋「騎那麼多年第一次遇到」　網笑：遇到黑人的嗎

米其林餐廳「大嗑羊肚菌」！她吃完狂吐身亡　4天29人食物中毒

快訊／壹傳媒再停牌　公告：可能出售台灣土地物業

補班加油！西雅圖單點飲品買1送1　8家咖啡優惠懶人包來了

養生就從背開始！中醫獨授「3穴道」遠離心血管疾病...快點按

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

國際熱門新聞

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭..

科學家解出「微波葡萄」冒火焰謎..

韓航董娘飆罵菲傭15分鐘音檔曝..

日本研究曝光　吃宵夜「有4大好..

北海道規模5.7強震！自衛隊緊..

即／20：22北海道6弱強震　..

少年騎車沒戴安全帽　沒錢罰只好..

平均每天被騙1億！日本首都圈詐..

電梯裡性侵14歲少女　噁男裸下..

富婆遭綁架　屍體旁寫：老公不付..

AIT前處長：台灣人民要更有自..

大陸阿膠需求高　巴西驢子恐絕跡

乙武洋匡將再婚23歲混血正妹

日本唐吉訶德認了！未來將到台灣..

更多熱門

相關新聞

西班牙華人帳號遭凍結　銀行致歉

西班牙對外銀行BBVA（又稱畢爾包比斯開銀行）先前凍結多位華人的帳戶，做出舉動前並沒有事先告知，此舉引發數百位中國大陸僑民前往馬德里抗議根本是種族歧視。BBVA於16日道歉，不過否認是刻意歧視中國大陸客戶，這一切都符合西班牙的反洗錢法規。

人類祖先滅亡原因：近親繁殖

西班牙吃米其林　朝聖韓劇景點

西班牙最低薪資調漲22％　估將摧毀超過12萬工作崗位

孕辣媽2年後攜尪再上鏡　驚爆肚中藏「第4人」

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

輔大旁性侵正妹！外籍男一秒神救援

即／母扯兒頭撞地板　百人現場救

她用公廁洗手乳染食肉菌　慘變殭屍臉

肉身擋火護Selina！他39%燒傷「被分手」

女遭性侵懷孕！狂跳繩想「跳到烙ㄊㄟ」

台灣燈會6天200萬人塞爆大鵬灣！墾丁業者超無感

三重「KTV摩鐵」限時歡唱每人110元

屁孩驚動136縣道山神　命喪赤崁頂

鳳山傳說水果妹　當地人看見必逃

醫曝「便祕這4件事」網友一直搞錯！

中壢狼醫診所是凶宅　專替移工夾娃

吳建豪認「犯了好色的罪」婚前初夜隨便給

即／蘆洲酒鬼媽虐兒！公憤直播破2.6萬人

惡母狠打3歲兒　寫570字控老公出軌

陳意涵產後12天崩潰！

更多

最夯影音

更多

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面