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西班牙華人帳號突遭凍結…百人包圍抗議種族歧視　銀行道歉了

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▲▼西班牙對外銀行BBVA（又稱畢爾包比斯開銀行）凍結多位華人的帳戶，引發數百位中國大陸僑民前往馬德里抗議根本是種族歧視。BBVA於16日道歉，不過否認歧視，一切都符合西班牙的反洗錢法規。（圖／路透）

▲BBVA凍結顧客帳戶，引發華人不滿。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

西班牙對外銀行BBVA（又稱畢爾包比斯開銀行）先前凍結多位華人的帳戶，做出舉動前並沒有事先告知，此舉引發數百位中國大陸僑民前往馬德里抗議根本是種族歧視。BBVA於16日道歉，不過否認是刻意歧視中國大陸客戶，這一切都符合西班牙的反洗錢法規。

CNN報導，BBVA的客戶15日來到馬德里辦公室，他們揮舞著中國大陸與西班牙的旗幟，要求解鎖遭到凍結的帳戶。該銀行16日道歉，聲稱並未歧視中國大陸的顧客；BBVA發言人卡耶哈（Álvaro Calleja）透過聲明表示，對於過去幾天造成客人不便的行為致歉，已推出減緩這些影響的措施。

卡耶哈補充，對於BBVA以及任何職員來說，顧客一直都是核心，「我們絕對且明確的拒絕任何形式的不合理歧視。」西班牙銀行業協會（AEB）發言人José Luis Martínez Campuzano表示，透過國家的反洗錢法，西班牙銀行面臨一系列的要求，包括「監督與控制客戶」，顧客必須提供法律規定的相關資訊，銀行則正努力加快程序，盡力恢復正常狀態。

▲▼西班牙對外銀行BBVA（又稱畢爾包比斯開銀行）凍結多位華人的帳戶，引發數百位中國大陸僑民前往馬德里抗議根本是種族歧視。BBVA於16日道歉，不過否認歧視，一切都符合西班牙的反洗錢法規。（圖／路透）

▲華人包圍BBVA的辦公室抗議。（圖／路透）

《路透社》報導，抗議者提到，他們的銀行帳號被凍結，但並未做錯任何事。一名中國大陸籍陳姓會計師（Yunajie Chen）從小就來到西班牙，是BBVA長達6年以上的客戶，「我們只是普通的公民，聚集在這邊要求平等。我在諮詢辦公室任職，沒有任何可疑的交易。」

西班牙去年加強了洗錢相關規定，不論顧客的國籍為何，都要向銀行遞交一系列的個人資料與其他訊息。然而，在西班牙華人協會（ACHE）工作的達文（Dawein Ding，音譯）說，BBVA等銀行要求更多細節，使得中國大陸顧客要面對的程序比西班牙國民更為複雜。

達文觀察到，如果是西班牙國民要增設銀行帳號，只要出示身分證就好，而中國大陸的客人則要提供更多文書資料，像是薪水證明、工作合約等。有抗議者就表示，銀行此舉使得他們無法順利繳交孩子的學費。

ACHE聲稱，有4000到5000人的帳戶被凍結；該協會負責人表示，「BBVA與其他一些銀行的所為，已損害數千名普通中國人的合法權益，許多人的生命受到影響。」

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關鍵字：西班牙,華人,BBVA,銀行

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