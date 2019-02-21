相揪好友黏TT　最高可拿萬枚「台東金幣」

▲相揪好友載TTPush成為新會員，最高可拿萬枚台東金幣。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣政府日前推出「老手拉新手好康逗相報：TTPush推薦達人獎勵活動」，只要是TTPush會員就可以報名參加拿高額金幣；而主辦單位每半年還會辦一次「台東金幣大賞」，推薦最多人新下載TTPush的會員還可以拿到最高1萬枚的台東金幣！

「老手拉新手好康逗相報：TTPush推薦達人獎勵活動」辦法極為簡單，只要你已經是TTPush會員，打開TTPush APP點選「臺東大小事→國際發展及計畫處」找到「老手拉新手」訊息，進入後填寫報名問卷，即可完成報名。

台東縣府表示，報名完成後只要推薦週遭親朋好友下載TTPush成為新會員、填妥基本資料，並請新會員在基本資料中的推薦人填上自己的手機號碼，就算推薦成功！而推薦5人，可獲500枚台東金幣，推薦20人可獲4,000金幣，推薦愈多、金幣愈多！活動限前300名成功推薦5人以上者可獲得金幣獎勵。

台東縣長饒慶鈴指出，希望能透過台東金幣獎勵活動，讓更多認同台東的人成為TTPush新會員，成為「V型人台東數位縣民」。台東縣政府給踢粉們的金幣福利不僅於此，為了感謝總是在手機後面默默支持，並熱情參與台東金幣活動的優秀忠實踢粉，她特別指示相關單位舉辦「2019 TTPush台東金幣大賞」。

台東縣政府每半年會透過專業程式的統計方式，計算出在各項競賽項目中表現優異的TTPush會員及優質店家，競賽項目有最佳推薦人、超人氣店家、超強掃金店家等；以最佳推薦人來說，只要在統計期間內，推薦最多人新下載TTPush的第一名會員，即可獲得台東金幣1萬枚，第二名也有8,000枚金幣、第三名5,000枚，前十名都有金幣可拿！更多活動詳情都可在TTPush APP中看到。