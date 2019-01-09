虛擬貨幣消費趨勢！「台東金幣」發展成熟　尋求跨縣市合作

▲台東縣長饒慶鈴表示，要吸引遊客及國際參賽者加入V型人，享受台東金幣的優惠及TTPush的便利服務。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

高雄市預計15日推出「幣多多」app，六合夜市、南華商圈、光華夜市可使用「高雄幣」折抵消費，高雄市民躍躍欲試。2年前台東縣已推出「TTPush踢一下」app台東金幣可兌換商品，已有5萬3000多個會員，金幣兌換率超過90%，代表台東金幣在台東已是發展成熟，未來有意與其他有意推行虛擬貨幣的縣市跨域合作。

台東金幣及高雄幣都製造熱門話題，台東金幣除了促進台東商家經濟活絡，參與的店家業績平均成長2-3倍以外，app所提供的服務更是貼心又暖心，民眾申請案件不需天天打電話問進度，台東縣府透過TTPush推播個別通知省下年約400萬元的簡訊費用，達到主動服務的效果。

▲台東縣政府推廣民眾加入TTPush踢一下」app。



台東市路邊停車繳費單在去年11月起就可以使用台東金幣支付台東市所有公有停車費，更是吸引民眾使用TTPush的一大誘因。台東縣府更將原本過年縣長發放的實體1元紅包，已連續兩年改為「數位紅包」，成為全國創擧。



台東縣政府國際發展及計畫處余明勳處長指出，所有加入台東金幣兌換的商家，因金幣帶來導客效應。兌換商品超過5萬件，簽約廠商超過200家，上架商品超過500項。因為有的商品直接在店面交易，實際販售商品品項遠超過500項。





余明勳表示未將持續推廣台東金幣的普及率，建立民眾使用習慣，同時也向中央爭取預算要投入「幣鏈賦能」的計畫，對外也有意與高雄市、連江縣、澎湖縣、台中市、新北市等有意推行虛擬貨幣的縣市跨域合作，讓台東金幣跨出縣境流通，並且與「購夠台東GOGO TAITUNG」台東好物電商平台合作，讓縣境外的會員也能使用台東金幣購買台東優質的商品。

台東縣長饒慶鈴表示，TTPush可以即時知道在台東發生的大小事，周圍的親朋好友也都有在使用台東金幣，代表台東已是一個擁抱新創科技的智慧城市，利用TTPush台東金幣讓更多認同台東的人加入「V型人」成為「台東數位縣民」，未來台東辦理國際熱氣球嘉年華、國際衝浪公開賽、鐵人三項等大型活動時，也要吸引遊客或參賽者加入V型人享受台東金幣的優惠及TTPush的便利服務，饒慶鈴信心滿滿說，「今年設立目標會員數要達12萬人」！