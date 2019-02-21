穩鵬3台船員跳海獲救　海署特勤「緝凶扣船」行動持續

▲海巡署特勤隊員集結整備完成出發救人，海巡署官員到場說明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

屏東東港註冊漁船「穩鵬號」遠洋鮪釣船，20日凌晨1點44分在印度洋公海發生船上菲律賓漁工砍殺同國船員喋血事件，事發後還逼迫同船漁工跳海。農委會主委陳吉仲21日下午在臉書發文，說明21日下午1點台籍船長、輪機長和隨船觀察員3人已經跳海獲救，陳主委第一時間已致電慰問3人在台家屬。海巡署強調，巡護八號艦和船上特勤隊幹員任務繼續進行，雖然台籍船員都已獲救，但檢察官指示「扣船緝凶」，特勤隊幹員登船除暴任務不變。

▲海巡署特勤隊員集結整備完成出發救人，海巡署官員到場說明。（圖／記者張君豪翻攝）

另外為求慎重起見，海巡署署長陳國恩親立刻向穩鵬號陳姓船長胞弟聯繫證實：「陳姓船長、輪機長及漁業署觀察員等3名國人趁隙跳海求生」目前3人已由台灣籍遠洋漁船上豐3號救起，除了飽受驚嚇外，目前意識正常，身體狀況良好。

海巡署將指派南部分署黃參議，21日下午3時前往陳姓船長胞弟家中慰問；除3名台籍船員跳海逃生外，還有3名外籍船員同樣跳海求生獲救，有6漁工仍下落不明。

海巡署指出，「巡護八號」及特勤幹員21日中午從高雄港區出發馳援、雖然3名台籍船員已經獲救，但對於本次海上喋血案件，檢察官希望能夠「扣船緝凶」，但因行兇的菲律賓船工已經控制「穩鵬號」，海巡署幹特勤隊及巡護艦任務不變，若穩鵬號遭挾持狀態持續，特勤隊幹員不排除登艦進行攻堅，維護台方主權。

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