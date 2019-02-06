日本豬瘟擴散5地區　愛知縣、大阪府、長野縣均遭殃

▲ 愛知縣該養豬場上個月底首次發現豬隻異常。（圖／達志影像／美聯社／示意圖，與本文無關。）



國際中心／綜合報導

日本愛知縣豐田市養豬場6日被檢測出豬瘟，該養豬場送至大阪府、長野縣、滋賀縣的仔豬均確認感染。日本「豬瘟」（Classical Swine Fever）與中國大陸的「非洲豬瘟」（African Swine Fever）不同，日本豬瘟病毒較弱，是「瘟疫病毒屬」（Pestivirus）感染，屬於RNA病毒，與「口蹄疫」較相似，已有疫苗，而台灣自從民國96年至今沒有發生過。

據農委會防檢局公布的資料，非洲豬瘟是「非洲豬瘟病毒屬」（Asfivirus），屬於DNA病毒，目前仍無疫苗，對豬隻的致死率高達100。雖然豬瘟不會感染人，人吃了也不會有影響，然而台灣若成為疫區，則會對豬農和整個養豬產業造成重大傷害，農委會估計，可能造成2000億新台幣的農損，且至少要20至30年才能脫離疫區，影響深遠。

據NHK報導，愛知縣該養豬場上個月底首次發現豬隻食慾不振等異常，但縣府4日才接獲養豬場的報告。當局4日首度進入養豬場調查，但當時無法確認是哪種疾病，因此沒有立即進行管制處分，導致5日上午有80頭仔豬被運往長野縣。5日中午驗出陽性反應後，當局才於6日確認疫情。

去年9月，日本岐阜縣的養豬場被檢驗出豬瘟，縣內8個養殖場都傳出疫情。此外，大阪府、長野縣、滋賀縣、愛知縣都發生疫情。日本政府確認後隨即展開處分，至今已撲殺了一萬頭豬隻。