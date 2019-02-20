陸冷凍食品驗出非洲豬瘟病毒　專家解析4種可能因素

▲非洲豬瘟疫情促使豬肉價格上漲。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸近期傳出包括三全、科迪、齊匯、惠萬家在內的多個冷凍品牌產品被驗出含非洲豬瘟病毒。中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅指出，得了病毒發病或是沒發病的都屬於病豬，這些肉品都不能食用「沒有任何理由走上貨架和餐桌。」他還分析病毒入侵冷凍食品的4種可能，並且呼籲對這類食品進行拉網式普查。

湖南省湘西自治州2月9日檢測出三全「灌湯水餃」3份樣品非洲豬瘟病毒核酸陽性，湘西自治州重大動物疫病防制指揮部辦公室已出面證實。隨後有網友爆料，包括科迪、康利思、齊匯、惠萬家在內的多個冷凍產品品牌均被驗出食品含有非洲豬瘟病毒。

▼為防治非洲豬瘟，大陸多地的養豬場加強消毒措施。

針對上述情況，朱毅認為，「很大原因是速凍食品（冷凍食品）行業的進貨查驗制度形同虛設。」他分析，非洲豬瘟病毒入侵冷凍食品的原因有4種可能，包括檢測的靈敏度大幅提高、屠宰過程沒有甄別出潛伏期帶病的豬隻、豬肉本身沒問題但在加工的環節遭受病毒污染、不肖業者為減少損失將病死豬肉混入生產環節。

朱毅還呼籲，必須公開透明整個無害化處理的數據和過程，只有在確保所有的處理到位後才能夠發放因為非洲豬瘟病毒導致豬死亡的保險金。他認為，應該增加風險檢測項目，專門構築防火墻，加檢非洲豬瘟病毒，同時在出廠檢驗的時候抽檢產品是否受到病毒污染，並對冷凍食品的整個生產線和生產環境進行拉網式的普查。

值得一提的是，根據中國動物衛生與流行病學中心副主任黃保續說法，非洲豬瘟不是人畜共患病，不會感染除了豬隻以外的其他動物，因此不影響食品安全。除此之外，有關國家科研人員曾經將非洲豬瘟的病毒接種到犬、鼠、兔等10多種動物做感染實驗，均未發生感染。