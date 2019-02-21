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同婚戰場轉立院！綠委有壓力　黨內人士憂衝擊選情　

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▲▼高雄同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院會通過同婚專法，圖為高雄同志大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

同婚專法草案《司法院釋字第748號解釋施行法》今送出行政院會，戰場將轉往立法院。對於此次結果，「民法派」的民進黨立委尤美女說，第一步至少已跨出去，對於行政院表示肯定。但中南部部分立委則指出壓力頗大，希望能多溝通，有民進黨人士更坦言將衝擊選情。

《司法院釋字第748號解釋施行法》內容規定，需滿十八歲者才可成立婚姻關係，未成年人需得法定代理人同意。結婚、離婚申請及收養皆同《民法》，而在婚姻關係中所生的爭議，為家事事件，適用《家事事件法》有關規定。另外，草案也指出，任何人或團體依法享有宗教自由及其他自由權利，不因本法施行而受影響，仍得依法行使該等權利。

尤美女認為，政院版草案是遵照大法官748號解釋，在雙方各有堅持下，才產生的一個非常有創意的名稱。對於目前已經出來的內容，是否足以保障同志團體，尤美女認為，共同收養、人工生殖、外籍配偶的部分，沒有觸及到，當然外籍配偶與人工生殖不在民法規範裡，但既然是專法，事實上可以同時處理；所有法律都無法一步到位，但至少第一步已跨出去，未來可修正，因此仍要給行政院肯定。

不過部分中南部立委仍扛壓力。據《聯合報》報導，有民進黨人士指出，反同勢力透過不僅反同團體或教會系統的宣傳，通訊軟體等討論也相當熱烈，民風保守已經反映在公投結果上。這次同婚專法內容明定同性可結婚及相關同《民法》保障權利，反同人士難接受，國民黨也會操作議題，會讓民進黨2020選情更難樂觀。

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關鍵字：同婚,民進黨,國民黨,行政院,蘇貞昌,蔡英文

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