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昇華科技「保險贏家」獲ISO 27001資訊安全管理驗證　保單健診平台更優化

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▲昇華科技團隊榮獲ISO IEC 27001資訊安全管理制度驗證，由昇華科技董事長張原彰（右三）領取證書。（圖／昇華科技提供）

▲昇華科技團隊榮獲ISO IEC 27001資訊安全管理制度驗證，由昇華科技董事長張原彰（右三）領取證書。（圖／昇華科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

昇華科技公司進駐南港軟體園區創新育成中心，經由資策會spin-off的資育公司輔導創新變革有成，立足於國際雲端運算的科技應用，聚焦於「SaaS保險業務行銷」及「商模創新應用」的專業領域，CloudWinner「保險贏家」產品本身的獨創性也已取得「保單健診平台暨精算通用系統」的新型專利，並經由萬弘資訊顧問輔導通過ISO/IEC 27001的驗證授證。

昇華科技表示，「SaaS保險業務行銷」及「商模創新應用」等科技服務，前端無縫整合即時通訊平台的即時性、互動性和行動化，後端則採行國際雲端高標資安、隨需高速運算數據並且融入各式頂尖的先進資訊技術如大數據、區塊鏈、智能辨識等。

在「保險贏家」產品方面，昇華科技指出，ISO/IEC 27001相關資安作業的標準化過程，尤其針個資保護的要求，使得「保險贏家」從產品個資去識別化，網路基礎建設安全到系統應用平台的日常維護、優化和研發等多面向資安工作，更進一步達到物與人的全方位資訊安全管理。

「保險贏家」的「變形金剛式」資訊系統服務，主要可以區分為3種方式：企業系統方案，產業SaaS中小企業暨社群服務平台，以及雲端險種資訊源暨智能計算引擎租賃。昇華科技表示，各種服務方式已為多家知名的保險企業、保經代及成千上萬的專業顧問所採用。

▲昇華科技團隊榮獲ISO IEC 27001資訊安全管理制度驗證，由昇華科技董事長張原彰（中）領取證書。（圖／昇華科技提供）

▲昇華科技團隊授證典禮合照。（圖／昇華科技提供）

昇華科技透露，每日都有數萬個專業熱忱的保險顧問，針對多達千萬張以上（年度保費達數千億元）的保單進行健診分析，用以服務高達數百萬位的終端消費者，達成生涯保單規劃「以客戶為中心」優質滿分的成功客服。

昇華科技公司創立於1991年，一直以來專注技術，創新變革後深知SaaS是「承諾客戶成功」（Commit to Customers' Successes）聚沙成塔的至善事業，因此，兢兢業業以「昇華創新，您為軸心」為核心價值信念，參與新商業模式探索，並且不斷精益求精、迭代演化資訊技術和產品系列。

昇華科技表示，迄今前沿的資訊產品包括：B2B針對公司客製專屬的企業系統，如Proposal贏家保險建議書系統、Application贏家保險要保書系統、Online Insured贏家保險線上投保系統、保單健診智能引擎租賃、銀行保代新契約管理系統與保險卡單網路作業平台；解決方案，如保險業電子商務系統與企業海量保單健診系統。

此外，昇華科技資訊產品也有B2B中小企業和B2C專業用戶的SaaS雲端平台，如CloudWinner保險贏家社群與企業服務平台、CloudWE贏家保經代行政管理平台以及CloudWEWin贏家行動投保HUB等。

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