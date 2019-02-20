小學生Vs阿嬤「擲筊大賽」第二回合　爭搶30萬元獎金

▲宜蘭傳藝宜蘭園區乞龜賽中，大年初4擲出連續10個聖杯來自宜蘭縣的李小弟（左），將與大年初5也是擲出連續10個聖杯來自彰化縣的謝女，3月1日！在宜蘭傳藝園區文昌祠加碼一較高下，PK擲筊來拚搶30萬元獎金。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供）

記者游芳男／宜蘭報導

傳藝宜蘭園區在大年初4到初6，舉辦的乞龜賽，連續最多聖杯者就可以把大獎30萬元抱回家，結果至10日晚間，只有2人擲出連續10個聖杯，動不了大獎，這一老一少，將決戰3月1日！在宜蘭傳藝園區文昌祠加碼一較高下，PK擲筊來拚搶30萬元獎金。

全聯善美的文化藝術基金表示，為讓遊客新春試手氣，財源滾滾來，連第3年在傳藝宜蘭園區舉辦的博杯比賽乞龜賽，比賽時間從初4到初6，每天上午9時到下午6時。開賽第1天還沒到中午12點，就已經出現連續10個聖杯，是一位李姓小學生。比賽來到第2天，另位擲出連續10個聖杯是來自彰化78歲的謝姓阿嬤。

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年齡相差近70歲的這一老一少，3月1日加碼一較高下，全聯善美的文化藝術基金會將讓兩人各擲10杯，聖杯多者為勝，就可以抱走30萬元的現金回家。

傳藝宜蘭園區大年初4到初6乞龜擲筊搶30萬元獎金，初4有1千481人次，初5有1千661人次，初6有1千556人次，總計3天共有4千698人次來宜蘭傳藝園區博杯搶獎金。