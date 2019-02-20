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12歲兒打賞主播「1314棒棒糖」　2天花光幫工母1年收入！

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▲▼12歲兒打賞直播主花光父母1年薪水。（圖／錢江晚報）

▲12歲兒「打賞直播主」花光母親1年薪水。（圖／錢江晚報）

大陸中心／綜合報導

杭州一名12歲男孩日前使用了媽媽的手機，在觀看直播平台期間，打賞了25位直播主，其中，打賞禮物還包括「送給七妹1314個棒棒糖」，前前後後兩天的時間花了5萬多元（人民幣，下同，約新台幣22.7萬元）。起先家長還向直播平台討回打賞金錢，但平台卻說證據不足，直到《錢江晚報》記者對此家庭的狀況以及警方的調查結果進行告知後，直播平台的工作人員才表示，將退還儲值的大部分款項。

據《錢江晚報》報導，母親李蘭在學校打工，收入不高，丈夫的收入也不是很穩定，可是家裡12歲的兒子，兩天就花掉了李蘭差不多一年的收入。「我今年都46歲了，一個普通打工的，對手機上的直播、視頻是一竅不通！我跟孩子爸爸工資都不高，平日省吃儉用，如果不是那臭小子充那麼錢，我怎麼捨得花？這單買得也太大了！」母親李蘭說著說著都要哭了起來。

▼夜間突然一條「帳款儲值成功」的通知傳給李蘭的手機。（圖／錢江晚報）

▲▼12歲兒打賞直播主花光父母1年薪水。（圖／錢江晚報）

據報導，一天晚間，李蘭看完電視劇準備睡覺，結果手機發了一條「支付寶帳單提醒」，說有一筆1688元的儲值成功了。她心裡一驚，想說也沒賣過什麼東西，怎麼會有這麼一筆消費？

想來想去，李蘭想到了兒子，因為夫婦出門這兩天，手機一直在兒子手上，「當時兒子已經睡了，我把他叫起來，問他是不是拿我手機買東西了；他支支吾吾說也沒買了什麼，沒多少、沒多少。」接著李蘭點開了支付寶查看，原本上頭的餘額有2萬多元，現在只剩下了3000多。

▲▼12歲兒打賞直播主花光父母1年薪水。（圖／錢江晚報）

▲12歲兒的「1688元」消費紀錄。（圖／錢江晚報）

李蘭表示，原本只是以為兒子把支付寶上的餘額花光了，沒想到支付寶綁定銀行卡裡的2萬多元也沒了，「我把支付寶餘額剩下的3000多元，轉了1000元到綁定的銀行裡，結果短信卻提醒說，銀行卡餘額是1835元；原本銀行卡裡也有2萬多元的阿，加上支付寶餘額的2萬多元，這臭小子都給我花完了！」

對於支付需要密碼，李蘭回應，「我對手機使用是不在行的，偶爾有網上購物，也都是兒子幫我在付錢，所以他知道支付密碼，家裡的電腦密碼他也都知道。」

儲值消費都會有簡訊提醒，那為何之前都沒有發現消費紀錄呢？李蘭回應，熊孩子把所有消費後的提醒簡訊都刪除了，「要不是睡前那一條信息，我可能到現在都沒發現。」

▼12歲兒消費後，刪除了所有提醒簡訊。（圖／錢江晚報）

▲▼12歲兒打賞直播主花光父母1年薪水。（圖／錢江晚報）

隨後，兒子的舅舅一查，發現通過支付寶和銀行卡支付的「1688元」消費紀錄就有27筆，還有688元的好幾筆，一共加起來消費了五萬一千多元。

「我弟弟告訴我，孩子看遊戲直播給主播打賞，就兩天時間，他打賞了25個主播，充值了5萬多元！你說這麼多錢，這孩子怎麼這麼不懂事！」李蘭給記者出示了孩子的消費紀錄，「送給七妹392個棒棒糖」、「送給老赫晨1個穿雲箭」、「送給七妹1314個棒棒糖」、「送給七妹1個告白氣球」。

▲▼12歲兒打賞直播主花光父母1年薪水。（圖／錢江晚報）

▲李蘭提供監視錄影，給了夫婦不在家裡的證據。（圖／錢江晚報）

報警求助後，李蘭提供了監視錄影，但平台方卻還是說證據不足，無法證明小孩在家裡玩直播打賞。直到《錢江晚報》的記者聯繫了該平台的工作人員，將李蘭一家的情況和警方的調查結果告知後，平台方才表示會將大部分的儲值款項退還。

對此，李蘭也表示，沒有看好手機管好孩子，自己肯定有責任，畢竟孩子不懂事，但也希望平台方能夠確實退還大部分的儲值款項。

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關鍵字：直播主,直播,儲值,充值,主播,支付寶,銀行卡

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