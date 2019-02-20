12歲男孩2天撒23萬元打賞直播主　母氣哭：花光我一年收入

▲12歲男孩2天內打賞25位主播花掉人民幣5.1萬元。（圖／翻攝自微信／遼寧二三里資訊）

大陸中心／綜合報導

大陸杭州轉塘一名12歲男孩沉迷遊戲直播，竟用母親李蘭（化名）的手機打賞遊戲主播，僅僅2天就花掉人民幣5萬多元，幾乎等於母親一年的收入。事後李蘭收集孩子使用手機以及父母不在家的證據，仍被平台以證據不足為由拒絕退款，無計可施的她只好報警求助。

根據《錢江晚報》報導，杭州轉塘派出所14日接獲報警，報案人李蘭稱12歲的兒子用大人的手機玩直播，短短2天就打賞了人民幣5.1萬元（約新台幣23萬元）給主播，「直播平台說要提供證據，證明是我兒子打賞了這些錢。我找到一些孩子拿著手機、我們不在家的證據，但平台又說證據不足。我只能報警，希望警方能幫幫我。」

今年46歲的李蘭在學校當校工，丈夫則是木工，收入也不穩定，夫妻2人對網路直播一竅不通，更不可能花大筆血汗錢「打賞」主播。1月21日至22日連續2天夫妻倆同時離家，到親戚家幫忙到很晚才回家，手機則留在家裡，第2天晚上李蘭睡前收到一則支付寶提醒，通知一筆人民幣1688元（約新台幣7675元）的儲值成功，才察覺不對勁。

當時李蘭質問錢花去哪裡，兒子卻遲遲不敢回應，讓她氣得不禁哭了，終於意識到自己闖大禍，孩子跟著母親哭了起來。12歲的兒子2天內打賞25位主播，累積多筆688元（約新台幣3128元）及27筆1688元的消費紀錄，李蘭起初以為只是支付寶餘額中的2萬多元被掏空到僅剩3000元（約新台幣1.3萬元），卻發現與之相連的銀行卡裡的2萬多元也沒了，損失超過人民幣5.1萬元。

直播平台工作人員表示，只要能夠確定是未成年人儲值使用的，就能夠予以退費，然而，時常有成年人事後假冒未成年人要求退款，於是在審核方面較為謹慎。經過警方的介入調查與回饋後，直播平台將會退還大部分個款項。