小米9終於公開！　一張表比較與三星S10系列差異

科技中心／綜合報導

三星將在2月20日（台灣時間是2月21日凌晨3點）於美國舊金山舉辦發表會，除了會發布首款商用化可折疊螢幕手機Galaxy Fold外，還有新旗艦Galaxy S10系列機；小米也在今（20）日下午舉行小米9發布會，與三星較勁意味濃厚。

小米在發布會上發表了最新旗艦機小米9，除了搭載驍龍855處理器相當吸睛外，螢幕為6.39吋水滴螢幕，並將下巴縮到了最小。此螢幕使用了三星AMOLED頂級螢幕，同時配置康寧第六代大猩猩玻璃，耐摔程度比康寧第五代大猩猩玻璃提高了50%。

在相機方面，小米9後置三鏡頭分別為1200萬畫素(f/2.2)人像鏡頭 + 4800萬畫素(f/1.75)廣角鏡頭 + 1600萬畫素(f/2.2)超廣角鏡頭，讓小米9拍攝效能大幅提升，在DxO評測中得到高分，前鏡頭也擁有2000萬畫素。

在生物識別方面，小米9配備了第五代指紋辨識，解鎖速度提升25%，準確率也大幅提高。電池規格則是為3300mAh，並內建黑暗模式（Dark Mode）幫助省電，還配備27w快充。

此次小米9搭載的內存規格為6GB/128GB、8GB/128GB，透明尊享版還採用 12GB/256GB配置；售價分別6GB/128GB為2999元人民幣（約13,740元台幣）、8GB/128GB為3299元人民幣（約15,114元台幣），透明尊享版則為3999元人民幣（約18,321元台幣），共有全息幻彩藍、全息幻彩紫、深空灰三色可選。

▲ 三星S10將在2/20於舊金山亮相。（圖／翻攝自三星官網）

另一方面，三星發表會雖尚未舉行，但上周就有外媒GAM Arena獨家取得疑似來自三星零售端所寄送的內部消息爆料，讓新機規格意外在發表會前就全數曝光。

此次新款的Galaxy S10+、S10及S10e螢幕則分別為6.3吋、6.1吋及5.8吋的Infinity-O Display，也就是Galaxy A8s的打洞螢幕，搭載全新的Dynamic AMOLED HDR+&螢幕，其中Galaxy S10+及S10使用康寧 Gorilla 6玻璃覆蓋，而被視為入門款的S10e則使用Gorilla 5。

另外，此3機款皆支援臉部辨識技術，其中Galaxy S10+及S10也支援超音波螢幕下指紋解鎖，且搭配3D掃描提升安全性，S10e則是有著側邊指紋解鎖。

相機部分，S10+及S10皆有著3個主鏡頭，S10e則有2個。至於使用者較關心的電池部分，S10+為4100 mAh、S10為3400 mAh而S10e則為3300 mAh，皆採用USB Type-C連接埠。

顏色方面，頂規的S10+搭載12GB RAM／1TB內存的規格有提供陶瓷白、陶瓷黑2個選項，其他S10+及S10則有著黑、綠、白3種顏色。至於S10e除了黑、綠、白外，還新增黃色的選擇共4種顏色。

此爆料訊息包含3款新機的超詳細規格，雖然無法驗證這些規格的正確性，但該規格表的內容大多符合這幾周來的眾多爆料訊息。

▼ 三星Galaxy S10系列與小米9比較。（表／記者李瑞瑾製）

►發表會還沒開就全走漏！三星S10新機超詳細規格曝光

►小米9今日發表 盤點八項升級讓價格破紀錄

