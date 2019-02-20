　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

小米9終於公開！　一張表比較與三星S10系列差異

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ 小米9。（圖／翻攝自小米發表會直播）

科技中心／綜合報導

三星將在2月20日（台灣時間是2月21日凌晨3點）於美國舊金山舉辦發表會，除了會發布首款商用化可折疊螢幕手機Galaxy Fold外，還有新旗艦Galaxy S10系列機；小米也在今（20）日下午舉行小米9發布會，與三星較勁意味濃厚。

小米在發布會上發表了最新旗艦機小米9，除了搭載驍龍855處理器相當吸睛外，螢幕為6.39吋水滴螢幕，並將下巴縮到了最小。此螢幕使用了三星AMOLED頂級螢幕，同時配置康寧第六代大猩猩玻璃，耐摔程度比康寧第五代大猩猩玻璃提高了50%。

在相機方面，小米9後置三鏡頭分別為1200萬畫素(f/2.2)人像鏡頭 + 4800萬畫素(f/1.75)廣角鏡頭 + 1600萬畫素(f/2.2)超廣角鏡頭，讓小米9拍攝效能大幅提升，在DxO評測中得到高分，前鏡頭也擁有2000萬畫素。

在生物識別方面，小米9配備了第五代指紋辨識，解鎖速度提升25%，準確率也大幅提高。電池規格則是為3300mAh，並內建黑暗模式（Dark Mode）幫助省電，還配備27w快充。

此次小米9搭載的內存規格為6GB/128GB、8GB/128GB，透明尊享版還採用 12GB/256GB配置；售價分別6GB/128GB為2999元人民幣（約13,740元台幣）、8GB/128GB為3299元人民幣（約15,114元台幣），透明尊享版則為3999元人民幣（約18,321元台幣），共有全息幻彩藍、全息幻彩紫、深空灰三色可選。

▲▼三星S10將在2/20於舊金山亮相。（圖／翻攝自三星官網）

▲ 三星S10將在2/20於舊金山亮相。（圖／翻攝自三星官網）

另一方面，三星發表會雖尚未舉行，但上周就有外媒GAM Arena獨家取得疑似來自三星零售端所寄送的內部消息爆料，讓新機規格意外在發表會前就全數曝光。

此次新款的Galaxy S10+、S10及S10e螢幕則分別為6.3吋、6.1吋及5.8吋的Infinity-O Display，也就是Galaxy A8s的打洞螢幕，搭載全新的Dynamic AMOLED HDR+&螢幕，其中Galaxy S10+及S10使用康寧 Gorilla 6玻璃覆蓋，而被視為入門款的S10e則使用Gorilla 5。

另外，此3機款皆支援臉部辨識技術，其中Galaxy S10+及S10也支援超音波螢幕下指紋解鎖，且搭配3D掃描提升安全性，S10e則是有著側邊指紋解鎖。

相機部分，S10+及S10皆有著3個主鏡頭，S10e則有2個。至於使用者較關心的電池部分，S10+為4100 mAh、S10為3400 mAh而S10e則為3300 mAh，皆採用USB Type-C連接埠。

顏色方面，頂規的S10+搭載12GB RAM／1TB內存的規格有提供陶瓷白、陶瓷黑2個選項，其他S10+及S10則有著黑、綠、白3種顏色。至於S10e除了黑、綠、白外，還新增黃色的選擇共4種顏色。

此爆料訊息包含3款新機的超詳細規格，雖然無法驗證這些規格的正確性，但該規格表的內容大多符合這幾周來的眾多爆料訊息。

▼ 三星Galaxy S10系列與小米9比較。（表／記者李瑞瑾製）

▲▼ 三星Galaxy S10系列與小米9比較。（表／記者李瑞瑾製）

►發表會還沒開就全走漏！三星S10新機超詳細規格曝光

►小米9今日發表　盤點八項升級讓價格破紀錄
 

ET快訊
乙武洋匡偷吃50女不滿足　日媒爆：將再婚23歲混血妹
醒吾高中遭查封！欠勞健保費376萬　不還錢就拍賣
ET總統民調／對戰組合解密！韓國瑜領先蔡英文、柯文哲

關鍵字：小米,小米9,三星,Samsung,Galaxy S10

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

主動分解PM2.5　Panasonic新冷氣主打「空氣清淨」

米粉看過來！小米9發布　頂規透明尊享版2萬有找

小米9終於公開！　一張表比較與三星S10系列差異

策略失誤毀所有　盤點那些一度輝煌最終卻失敗的科技產品

影／預防「錯頻」或「打太快」傳錯訊息　LINE電腦版隱藏功能

三星折疊機搶先發表會曝光　第2季以Galaxy Fold為名上市

iPhone SE再度上架蘋果官網　顏色、型號都齊全249美元起

小米9今日發表　盤點八項升級讓價格破紀錄

iOS 12.1.4再爆災情…連SIM卡都讀不到　 沒用「這功能」先別更新

唱歌、跳舞不夠看　夏普「RoBoHoN」機器人升級「看家」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

陸籍女大生偷帶火腿腸重罰20萬　崩潰痛哭找爸媽！移民署准入境

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

-15度冷凍90分鐘仍活蹦亂跳　實測蟑螂生命力 網笑：牠會感冒

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

幼幼版「炸寒單」老師帶頭丟炮　國小弟激動狂丟！網：感覺有仇

主動分解PM2.5　Panasonic新冷氣主打「空氣清淨」

米粉看過來！小米9發布　頂規透明尊享版2萬有找

小米9終於公開！　一張表比較與三星S10系列差異

策略失誤毀所有　盤點那些一度輝煌最終卻失敗的科技產品

影／預防「錯頻」或「打太快」傳錯訊息　LINE電腦版隱藏功能

三星折疊機搶先發表會曝光　第2季以Galaxy Fold為名上市

iPhone SE再度上架蘋果官網　顏色、型號都齊全249美元起

小米9今日發表　盤點八項升級讓價格破紀錄

iOS 12.1.4再爆災情…連SIM卡都讀不到　 沒用「這功能」先別更新

唱歌、跳舞不夠看　夏普「RoBoHoN」機器人升級「看家」

卡爾拉格斐愛貓「發文」弔念爹地　牠和62億遺產會去哪？

小學生Vs阿嬤「擲筊大賽」第二回合　爭搶30萬元獎金

告別廁所「尿騷味」　澳洲媽媽一招「塗滿廁所」…臭味消失了

更新／周末冷氣團強襲！北部低溫探12°C　「玉山、合歡山可能降雪」

遭媽媽「埋頭強吻」！主子雙手抵擋尖叫：放開你的臭嘴啊～

一天5.5元可年享100萬保障　犬貓寵物險竟半數飼主沒聽過

孫可芳證實《粽邪》有冥冥力量介入　發燒嘔吐3天才離開

戲精鸚鵡亂咬人還先嫁禍　哽咽哭喊：好痛痛～你為什麼咬我

HBL／王玥媞延長賽獨拿7分　淡商險勝咬住苗商、北一女

全球首例肝癌指數飆高　竟是罕病胃神經內分泌腫瘤

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

3C家電熱門新聞

iPhone SE再度上架蘋果..

iOS再爆災情　沒用這功能別更..

寶可夢涉及兒虐？多名YouTu..

小米9今日發表　盤點八項升級讓..

LINE電腦版隱藏功能預防「錯..

小米9終於公開！　一張表比較與..

三星可折疊螢幕機款名為Gala..

16吋MacBook Pro渲..

安卓特色要沒了！　新系統取消返..

Galaxy S10未發佈先曝..

Chrome無痕模式不隱形　G..

即／華為P30系列發表日確認

小米9售價依舊親民　頂規透明尊..

盤點那些一度輝煌最終卻失敗的科..

更多熱門

相關新聞

小米9售價依舊親民　頂規透明尊享版不到2萬

小米在今（20）日下午舉行小米9發布會，尤其售價公開依舊驚艷米粉，連配備最頂規的12GB/256GB透明尊享版也不到2萬。

三星可折疊螢幕機款名為Galaxy Fold

小米9今日發表　盤點八項升級讓價格破紀錄

三星2招左打iPhone右擋Pixel

Galaxy S10未發佈先曝光

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

24歲女考手排：林北女漢子　拿到駕照嚇到

轎車硬插大門！全公司等2hr不能下班

快訊／沙鹿女師失蹤5天　苗栗尋獲

「我不想再吵了」女子跳樓慘死　男友目睹過程淚崩

小辣椒從漫威退休！掰了11年鋼鐵人CP

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

婆媳爆翻臉！哈林帶愛妻「閃搬信義區億級豪宅」

文大女遭公車撞斃　疑為謝政鵬愛侶

老公過世！婆婆逼她嫁小叔：二兒接棒

茵芙爆心機女！消音前對話流出「是郭雪芙」

謝政鵬IG發文悼女友：這玩笑會不會太大

平溪看天燈廁所20元　遊客嗆：丟臉

許維恩「緊靠他」貼臉輕吻！情侶閃照曝光

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

五熊原來很有料！

更多

最夯影音

更多

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面