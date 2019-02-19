Galaxy S10未發佈先曝光　外媒搶先動手玩卻忘了解禁時間

▲三星Galaxy S10將於舊金山亮相，但產品卻未公佈先曝光 。（圖／YouTube）

科技中心／綜合報導

過去Google Pixel 3被外界嘲笑是智慧手機史上秘密洩漏最多的產品，然而這個稱號可能要被三星的新機皇Galaxy S10拿走了！外國媒體TechRadar搶先於手機發佈前就先拿到新機動手玩並且錄製了一段介紹影片，卻似乎不小心忘了解禁時間，率先將影片貼上了YouTube中公布；雖然該影片現已下架，但已經將S10的秘密都暴露光了。

▲▼三星Galaxy S10細節全都被出賣。（圖／翻攝自YouTube）

此對影片中，簡短地介紹了Galaxy S10和S10+兩支手機間的差異，並且比較了兩者的尺寸大小不同，S10系列採用了三鏡頭的設計方式也直接被暴露出來。

此外，這段影片中也洩露了S10系列手機將擁有反向無線充電的功能，只要將三星的無線藍牙耳機Galaxy Buds放置在S10手機背蓋上即可為耳機充電；影片中甚至還拿出了競爭對手的iPhone手機進行無線充電。另外像是三星屏下指紋辨識功能「超音波辨識」也在影片中被展示出來。

值得玩味的是，該段影片結束的非常突然，像是錄影到一半就硬生生的被卡，因此也有人認為，該媒體有可能不是「不小心忘了產品解禁時間」這麼單純而已。