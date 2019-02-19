　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Galaxy S10未發佈先曝光　外媒搶先動手玩卻忘了解禁時間

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲三星首款可折疊手機確認將與Galaxy S10於舊金山亮相 。（圖／YouTube）

▲三星Galaxy S10將於舊金山亮相，但產品卻未公佈先曝光 。（圖／YouTube）

科技中心／綜合報導

過去Google Pixel 3被外界嘲笑是智慧手機史上秘密洩漏最多的產品，然而這個稱號可能要被三星的新機皇Galaxy S10拿走了！外國媒體TechRadar搶先於手機發佈前就先拿到新機動手玩並且錄製了一段介紹影片，卻似乎不小心忘了解禁時間，率先將影片貼上了YouTube中公布；雖然該影片現已下架，但已經將S10的秘密都暴露光了。

▲▼三星Galaxy S10細節全都被出賣。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼三星Galaxy S10細節全都被出賣。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼三星Galaxy S10細節全都被出賣。（圖／翻攝自YouTube）

此對影片中，簡短地介紹了Galaxy S10和S10+兩支手機間的差異，並且比較了兩者的尺寸大小不同，S10系列採用了三鏡頭的設計方式也直接被暴露出來。

此外，這段影片中也洩露了S10系列手機將擁有反向無線充電的功能，只要將三星的無線藍牙耳機Galaxy Buds放置在S10手機背蓋上即可為耳機充電；影片中甚至還拿出了競爭對手的iPhone手機進行無線充電。另外像是三星屏下指紋辨識功能「超音波辨識」也在影片中被展示出來。

值得玩味的是，該段影片結束的非常突然，像是錄影到一半就硬生生的被卡，因此也有人認為，該媒體有可能不是「不小心忘了產品解禁時間」這麼單純而已。

ET快訊
戒菸海賺6萬！他一招「無痛存錢鐵則」存上癮爽帶老婆出國
認吃避孕藥10年！蘿莉塔肚爆痛「以為腸胃炎」急診揪出嚴重後果
付18萬聘金卻抓未婚妻外遇3P！男嗆「出軌該打死」直播暴打

關鍵字：Galaxy S10,反向無線充電,Galaxy Buds

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

只要一條USB傳輸線　電腦輕鬆被入侵

Galaxy S10未發佈先曝光　外媒搶先動手玩卻忘了解禁時間

寶可夢涉及「兒虐」？多名YouTuber帳號遭刪除

快訊／華為P30系列確認3月26日亮相！傳配備四主鏡頭

OPPO 2019創新大會2/23搶先登場　聚焦5G、10倍混合光學變焦技術

小米新機售價傳破2萬　雷軍：小米9肯定比小米8貴不少

中磊參展MWC 2019　發表新世代5G及智慧物聯網解決方案

雙門號用戶有福了！Google新Pixel手機有望強化雙卡功能

小米9官方公告完整規格「戰鬥天使」透明尊享版確認搭12GB RAM

國際評比機構結果出爐　台灣大、遠傳皆獲二殊榮

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

只要一條USB傳輸線　電腦輕鬆被入侵

Galaxy S10未發佈先曝光　外媒搶先動手玩卻忘了解禁時間

寶可夢涉及「兒虐」？多名YouTuber帳號遭刪除

快訊／華為P30系列確認3月26日亮相！傳配備四主鏡頭

OPPO 2019創新大會2/23搶先登場　聚焦5G、10倍混合光學變焦技術

小米新機售價傳破2萬　雷軍：小米9肯定比小米8貴不少

中磊參展MWC 2019　發表新世代5G及智慧物聯網解決方案

雙門號用戶有福了！Google新Pixel手機有望強化雙卡功能

小米9官方公告完整規格「戰鬥天使」透明尊享版確認搭12GB RAM

國際評比機構結果出爐　台灣大、遠傳皆獲二殊榮

午睡遭台灣獼猴咬傷　車城農民：曾揮拳驅趕疑「報復」

寶寶喝完奶就吐！新手爸媽「嚇到減奶」　醫解釋母湯原因

大老婆的逆襲！車掉1零件...幾小時後報廢　人夫苦笑：太太真愛耍寶

雲端最前線／六都喊窮擬拒收 5千警畢業生變流浪警察？

4中年大叔酒後幹架　被壓制喊「小朋友」遭警6字回嗆

讓肌膚印上最迷人的味道　情人節送禮的10款粉紅香氛

日本超夯！萌到大人也想要　藏壽司「黃昏的魚人扭蛋」2/26推出

17歲少女體育課突呼吸困難　原為「自發性氣胸」病發險喪命　

「不再浪費農地安置工廠」蘇貞昌：臨時登記工廠就地輔導

小杯拿鐵140元！她愛河畔喝咖啡怨「難怪高雄發大財」...網正反論戰吵翻

3C家電熱門新聞

蘋果兩折螢幕專利曝光

Google新Pixel手機有..

4大理由告訴你為什麼iPhon..

STUDIO A開學4大優惠

郭明錤：iPhone、iPad..

小米9將推旗下首款電影聯名版

雷軍：小米9肯定比小米8貴不少

中磊MWC發表5G及智慧物聯網..

HTC U12+推台北燈會「T..

即／華為P30系列發表日確認

肉眼已經不可信　AI竟能創造不..

美國總統肖像登上iPhone機..

寶可夢涉及兒虐？多名YouTu..

三星S10螢幕指紋辨識　螢幕保..

更多熱門

相關新聞

三星S10螢幕指紋辨識　螢幕保護貼卻要開洞

三星將在2月20日（台灣時間是2月21日凌晨3點）於美國舊金山舉辦發表會，其中最受矚目的就是新旗艦Galaxy S10系列機。但在手機未正式亮相前，來自各方的規格爆料依舊持續，現在傳出Galaxy S10將採用螢幕下指紋辨識技術，但與其他廠牌手機不同的是，因為三星的技術關係，這次的Galaxy S10很可能不適用一般保護貼。

三星S10新機超詳細規格曝光

沒學到教訓？安卓新機皇售價逼近iPhone

三星Galaxy S10售價曝光！頂規機款逼近6萬創新高

Galaxy S10更貼近全螢幕

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

女星IU分享獨家「快速入睡法」

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

館長：16年兄弟為小妹妹變敵人

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

下體冒泡急診！醫：轉一圈...他手動轉XX

抓未婚妻外遇　男氣炸暴打還PO照

網爆羅志祥「被STAGE踢出」！IG早洩密

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面