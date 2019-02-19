左打iPhone右擋Pixel　富比世建議三星2招取勝

▲富比士記者Jay McGregor撰文表示，三星想要獲勝有2招，分別是「促銷活動」及「配件」。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

三星最新旗艦機Galaxy S10系列將於台灣時間周四（21）凌晨發布，但無論三星接下來會拿出怎樣的殺手鐧，都得面臨來自蘋果、Google等其他品牌激烈的競爭。

在這樣的情況下，S10要如何能拔得頭籌贏得對手，或要如何才能確保成功呢？富比士記者Jay McGregor撰文表示，三星想要獲勝有2招，分別是「促銷活動」及「配件」。

近期的智慧手機無論是由哪一家廠牌發布，儘管在電池續航力、相機能力或軟體等方面略有不同，但差距已愈來愈小。三星想要在其中獲得優勢，就要更加重視折扣及促銷活動。

Google的Pixel設備在發布後很快就推出了相當大的折扣，目前也有愈來愈多Android手機製造商採用類似的策略。三星及 蘋果從未有出過類似的招術，雖然這兩家全球最大的智慧型手機製造商近來也推出許多不錯的活動，但在假日購物季以外，幾乎很難有促銷活動。

第2招則是關於配件，三星無線藍牙耳機Galaxy Bud將成為三星迎戰的招術之一，因為其主要競爭對手蘋果及Google都已推出了自家的無線耳機。為了擊敗對手，並使Galaxy手機系列更具吸引力，三星需要創造一個明顯更好的使用體驗，來超越AirPods及Pixel Buds。

這其實也不難，AirPods藉由改善音質吸引果粉，Google的Pixel Buds則以智慧功能取勝，若三星能進一步降低價格有機會取勝。