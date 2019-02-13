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發表會還沒開就全走漏！三星S10新機超詳細規格曝光

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▲三星首款可折疊手機確認將與Galaxy S10於舊金山亮相 。（圖／YouTube）

▲三星將在2月20日（台灣時間是2月21日凌晨3點）於美國舊金山舉辦發表會 。（圖／YouTube）

科技中心／綜合報導

三星將在2月20日（台灣時間是2月21日凌晨3點）於美國舊金山舉辦發表會，除了會發布首款商用化可折疊螢幕手機外，還有新旗艦Galaxy S10系列機。不過就在稍早前，GAM Arena獨家取得疑似來自三星零售端所寄送的內部消息爆料，讓新機規格意外在發表會前就全數曝光。

表中3款新機代號分別為Beyond 2、Beyond 1及Beyond 0，從規格對應相關爆料訊息可以推測應分別為Galaxy S10+、S10及S10e。螢幕則分別為6.3吋、6.1吋及5.8吋的Infinity-O Display，也就是Galaxy A8s的挖孔螢幕。搭載全新的Dynamic AMOLED HDR+&螢幕，其中Galaxy S10+及S10使用康寧 Gorilla 6玻璃覆蓋，而被視為入門款的S10e則使用Gorilla 5。

另外，此3機款皆支援臉部辨識技術，其中Galaxy S10+及S10也支援超音波螢幕下指紋解鎖，且搭配3D掃描提升安全性，S10e則是有著側邊指紋解鎖。

相機部分，S10+及S10皆有著3個主鏡頭，S10e則有2個。至於使用者較關心的電池部分，S10+為4100 mAh、S10為3400 mAh而S10e則為3300 mAh，皆採用USB Type-C連接埠。

顏色方面，頂規的S10+搭載12GB RAM／1TB內存的規格有提供陶瓷白、陶瓷黑2個選項，其他S10+及S10則有著黑、綠、白3種顏色。至於S10e除了黑、綠、白外，還新增黃色的選擇共4種顏色。

此爆料訊息包含3款新機的超詳細規格，雖然無法驗證這些規格的正確性，但該規格表的內容大多符合這幾周來的眾多爆料訊息。

▼三星S10新機超詳細規格曝光。（圖／截自GAM Arena

▲▼三星S10新機超詳細規格曝光。（圖／截自GAM Arena）

▲▼三星S10新機超詳細規格曝光。（圖／截自GAM Arena）

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關鍵字：三星,Galaxy S10,發表會,爆料

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