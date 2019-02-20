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影／蔡英文表態2020爭取連任　認太專注政務遭指和選民脫節

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記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文19日接受CNN獨家專訪時表示，她將在2020年競選連任，她強調，「我已經準備好了，做為總統並不缺乏挑戰，不論是在經濟繁榮或困難的時期，都會遇到各種不同的挑戰。」總統府發言人張惇涵對此回應，「任何現任的總統都會想為國家做更多的事，也會想進一步實現政策目標，這是很自然不過的事」。

▲蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡英文。（圖／記者湯興漢攝）

張惇涵表示，蔡總統是在本週一接受CNN專訪，主要是希望透過國際媒體，為台灣發聲，專訪中主要談及當前國際局勢，讓世界知道台灣為什麼重要，並且為何台灣的角色越來越重要，也向國際社會闡述兩岸關係以及台灣在當中的關鍵角色，同時，CNN也就總統求學生涯、參與政治的過程向總統進行訪談。

張惇涵解釋，專訪中主持人提及總統對2020總統大選的想法時，蔡英文表示，任何現任的總統都會想為國家做更多的事，也會想進一步實現政策目標，這是很自然不過的事，她當然也希望未來的四年能夠繼續帶領國家，完成使命。

張惇涵補充，蔡總統在訪談的過程當中，也化身行銷台灣代言人，帶著CNN記者前往西門町，品嚐排骨飯、雞腿等台灣傳統美食，並推薦滷味伴手禮，「總統希望透過這項專訪，讓世界看到台灣充滿傳統與現代的豐富面貌」。

蔡英文19日在接受CNN記者瑞佛斯（Matt Rivers）專訪時指出，她將在2020年總統大選時，代表民進黨競選連任。儘管在國內人氣下滑，北京當局的敵意也日漸增強，她希望能夠「完成」對台灣的願景。

蔡英文表示，任何現任總統都希望替國家做更多事情，並希望在任期內完成所有任務。自2018年九合一大選民進黨慘敗之後，蔡英文政府的聲勢不斷下滑，儘管面臨黨內大老呼籲，請她不要追求連任，蔡英文依舊向CNN記者表示，「有信心能夠勝選，因為我已經準備好了，因為作為總統，並不缺乏挑戰，在經濟繁榮時有挑戰，在經濟困難時又會遇到另一種挑戰。」

CNN報導指出，儘管目前兩岸關係緊張，蔡英文認為，這並不是去年選舉受挫的主因，她指出，關鍵在於民進黨上任以來，所推行的改革屢屢失敗，不論是推動養老金改革、推動台灣LGBT平等權利都受到阻攔，並且成為台灣的分裂問題，助長了整個島嶼的抗議活動。蔡英文說，「你受到攻擊、受到批評，因為一切才剛剛開始時，人們並沒有感受到改革的結果。」

CNN向蔡英文詢問，在任期中是否有任何後悔的事情，蔡英文則表示，她在執政的頭兩年間，和選民相處的時間太少了，「我花了太多時間管理政府事務，以及到外國訪問外交盟友，很多人都認為我和選民脫節了。」
 

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