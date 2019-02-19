　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文教Comment獲千讚　釣出野生阿滴認證「真的很會」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文教英文或阿滴認證。（合成圖／記者徐文彬攝、阿滴IG）

▲蔡英文教英文獲阿滴認證。（合成圖／記者徐文彬攝、阿滴IG）

政治中心／綜合報導

嘉義高中總統英文試題出現羞辱總統蔡英文的字眼，蔡英文化身英文老師，在臉書教大家如何用「Comment」這個單字造句，獲得上千網友按讚，更釣出知名YouTuber阿滴英文的阿滴回應，還有焦糖哥哥（陳嘉行）也在臉書分享該貼文，力挺蔡英文。

▲▼蔡英文化身英文老師。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文化身英文老師。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文解釋「Comment」有名詞和動詞的用法，以名詞和動詞分別造了兩個例句，也恰巧的回應時事，文末強調「言論自由」、「跟英文一起學英文」，讓網友大讚，「這個回應的高度好高！」、「這才叫幽默又活潑生動，某老師學著點」、「總統最近真的很幽默耶」、「小英總統真大氣」。

而留言處中還看到阿滴現身回應，「這個真的很會」並放上一個笑到哭的表情，引起網友討論，指蔡英文的英文教學獲得「阿滴認證」。

▲▼蔡英文教英文，獲網友熱烈回應。（圖／翻攝臉書）

▲蔡英文教英文，獲阿滴認證。（圖／翻攝臉書）

另外，蔡英文造句還提到藝人焦糖哥哥，As there is no censorship in Taiwan, Brother Caramel can freely comment on public affairs.（台灣沒有審查制度，焦糖哥哥可以自由地評論各種公共議題。）焦糖哥哥更在臉書轉發貼文力挺，寫下「勇敢自信，世界同行」。

▲▼蔡英文教英文，獲網友熱烈回應。（圖／翻攝臉書）.

▲焦糖哥哥分享蔡英文貼文。（圖／翻攝臉書）

英文老師出題「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech」（總統蔡英文在演講中發表愚蠢的評論）用「President Tsai-englishit」一詞羞辱總統蔡英文，甚至以silly這個單字形容演講內容是愚蠢的。

事後，老師表示，主要是要考comment這個單字，但為了避免題目生硬，才會設計一個情境，強調自己沒有參加任何政黨，對政治人物也不熱衷，並沒有刻意要設計某政黨或政治人物；很多政治人物都常講蠢話，且並不是一篇文章有前後文去隱射或引導某政黨或某個人，沒想會有這樣子的聯想，未來在出題方面也會仔細斟酌。

總統府發言人林鶴明19日指出，關於媒體報導嘉義高中張姓老師因日前一份英文考題題目聯想到總統名字，進而引發輿論討論一事，蔡英文透過發言人表示，她知道網路上在討論這件事，「總統不以為意，也請老師和校長不必放在心上。」

▲▼嘉義高中英文考試為求與時事結合，將蔡英文總統名字以英文「englishit」，不雅字眼大便「shit」結合。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義高中英文考試為求與時事結合，將蔡英文總統名字以英文「englishit」，不雅字眼大便「shit」結合。（圖／記者翁伊森翻攝）

ET快訊
快訊／陽明山車禍！文大女學生「壓公車車底」　送醫搶救宣告不治
他23刀狠斷寡婦頭顱　跑路驚見亡魂哭訴：你害我沒臉見老公
客人用完餐「杯碗盤陣法」暖炸！老闆娘感動：同行秒懂

關鍵字：蔡英文,阿滴英文

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌承諾　龍崎掩埋場開發案「永久終止」

蔡英文教Comment獲千讚　釣出野生阿滴認證「真的很會」

韓國瑜直播遭轟「酒後亂講」　韓冰、小編護航：他很清醒

立委補選不符資格　楊澤民：將挑戰2020立委

藍營抬轎韓國瑜選總統？朱立倫：誰獲黨員、民眾支持就是最好人選

簽和平協議「先過公投」 藍委酸：回到蔣經國年代？

吳敦義拋兩岸和平協議、發消費券　蘇貞昌：選舉啦！

韓國瑜累垮！　韓冰不捨「爸爸直播沒喝醉」：會逼他早點睡覺

高官退將赴陸擬管制15年　蘇貞昌撂話：應終身限制

蘇嘉全戶頭多出兩筆鉅款？內政部：是國慶籌備專戶

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

韓國瑜直播質疑中央兩岸政策 連說2次：全台灣人都欠高雄人！

紅衣男衝宮廟亂翻香爐撒香灰　大鬧後「自捅8刀」倒路邊亡

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

蘇貞昌承諾　龍崎掩埋場開發案「永久終止」

蔡英文教Comment獲千讚　釣出野生阿滴認證「真的很會」

韓國瑜直播遭轟「酒後亂講」　韓冰、小編護航：他很清醒

立委補選不符資格　楊澤民：將挑戰2020立委

藍營抬轎韓國瑜選總統？朱立倫：誰獲黨員、民眾支持就是最好人選

簽和平協議「先過公投」 藍委酸：回到蔣經國年代？

吳敦義拋兩岸和平協議、發消費券　蘇貞昌：選舉啦！

韓國瑜累垮！　韓冰不捨「爸爸直播沒喝醉」：會逼他早點睡覺

高官退將赴陸擬管制15年　蘇貞昌撂話：應終身限制

蘇嘉全戶頭多出兩筆鉅款？內政部：是國慶籌備專戶

逛老街傳統建築、遊寶山水庫　北埔客家美食一日遊！

蘇貞昌承諾　龍崎掩埋場開發案「永久終止」

賭王兒結婚了！　藏1年認「已娶陸女友」：會補辦婚禮

台東知本自然教育中心　滿10周歲慶祝

快訊／陽明山車禍！文大女學生「壓公車車底」　送醫搶救宣告不治

日職／廖任磊投球偏美式　許銘傑叮嚀練下盤

大聲公放送遭罵「神經病」　法院認「陳述真實」判無罪

電梯開門！車廂中間「多一根鋼管」他看傻眼　網狂歪樓...真相長知識

老公過世！婆婆逼她嫁小叔「二兒快接棒」超變態　人妻崩潰：還不能逃

師大商圈「滅街」人潮退　漢堡王趁機移位30米省租金

甜笑妹「半球黑暗照」外流！ 爸點開一秒大驚「是我女兒」

政治熱門新聞

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

台南立委補選藍綠激戰　沈富雄：..

柯文哲關鍵時刻真心話：韓國瑜比..

電爆英文老師　蔡英文完美示範C..

黃重諺酸韓國瑜　「喝醉的土包子..

肉粽店變色了　改挺會做事的人

被暗酸喝醉的土包子　韓國瑜上火..

韓國瑜健康亮紅燈　會議、發紅包..

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

高雄酒吧發表「強力聲明」切割韓..

夜宿漁村　韓：市長不能離開基層

陸戰隊上士當「播客」喊冤、談軍..

韓國瑜鬼混說　呂秀蓮：再半年他..

鄭文燦直批年改失敗　蘇：我不清..

更多熱門

相關新聞

陳師孟籲蔡英文：特赦陳水扁

監察院日前通過監委陳師孟「前總統陳水扁四大案換法官案」調查報告，認定時任北院刑事庭審核小組成員、刑一庭長陳興邦「主動介入」協調併案，「脅迫」原受命法官何俏美提出簽呈併案。陳師孟在最新一期「尖尾週記」直言，「扁案審理過程的程序正義確實已遭污染」，呼籲總統蔡英文應該特赦陳水扁。

「Tsai-englishit」嘉中道歉：無任何政治立場

柯文哲能否超越宋楚瑜登上大位

電爆英文老師　蔡英文完美示範Comment怎麼用

「英文大便發表愚蠢評論」　蔡英文不以為意：請老師別放心上

讀者迴響

發燒話題

鹽水蜂炮 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 愛紗離婚 王令麟 文化大學失火 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 元宵節

熱門新聞

脾氣好炸！和5星座交往「要吵架超難」

戒菸海賺6萬！靠「無痛存錢法」爽出國

滴妹突宣布改名　網嗨翻：很可以

中部人凌晨被強風暴雨嚇醒　蝴蝶颱風最快今生成

郭董否認投資高雄　韓國瑜回應了

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

前男友解除封鎖借錢　她拒絕：報應來了

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

用完餐「杯碗盤陣法」暖哭老闆娘

羅志祥退STAGE爆內幕　工作人員12字開嗆

老婦要買菜過元宵　過馬路遭撞死

蘿莉塔認了：避孕藥吃10年

女星IU分享獨家「快速入睡法」

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

三芝女怪客「狂撒不明粉末」 自助餐老闆轉頭看傻4盤全倒掉

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面