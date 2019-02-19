蔡英文教Comment獲千讚　釣出野生阿滴認證「真的很會」

▲蔡英文教英文獲阿滴認證。（合成圖／記者徐文彬攝、阿滴IG）

政治中心／綜合報導

嘉義高中總統英文試題出現羞辱總統蔡英文的字眼，蔡英文化身英文老師，在臉書教大家如何用「Comment」這個單字造句，獲得上千網友按讚，更釣出知名YouTuber阿滴英文的阿滴回應，還有焦糖哥哥（陳嘉行）也在臉書分享該貼文，力挺蔡英文。

▲蔡英文化身英文老師。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文解釋「Comment」有名詞和動詞的用法，以名詞和動詞分別造了兩個例句，也恰巧的回應時事，文末強調「言論自由」、「跟英文一起學英文」，讓網友大讚，「這個回應的高度好高！」、「這才叫幽默又活潑生動，某老師學著點」、「總統最近真的很幽默耶」、「小英總統真大氣」。

而留言處中還看到阿滴現身回應，「這個真的很會」並放上一個笑到哭的表情，引起網友討論，指蔡英文的英文教學獲得「阿滴認證」。

▲蔡英文教英文，獲阿滴認證。（圖／翻攝臉書）

另外，蔡英文造句還提到藝人焦糖哥哥，As there is no censorship in Taiwan, Brother Caramel can freely comment on public affairs.（台灣沒有審查制度，焦糖哥哥可以自由地評論各種公共議題。）焦糖哥哥更在臉書轉發貼文力挺，寫下「勇敢自信，世界同行」。

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▲焦糖哥哥分享蔡英文貼文。（圖／翻攝臉書）

英文老師出題「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech」（總統蔡英文在演講中發表愚蠢的評論）用「President Tsai-englishit」一詞羞辱總統蔡英文，甚至以silly這個單字形容演講內容是愚蠢的。

事後，老師表示，主要是要考comment這個單字，但為了避免題目生硬，才會設計一個情境，強調自己沒有參加任何政黨，對政治人物也不熱衷，並沒有刻意要設計某政黨或政治人物；很多政治人物都常講蠢話，且並不是一篇文章有前後文去隱射或引導某政黨或某個人，沒想會有這樣子的聯想，未來在出題方面也會仔細斟酌。

總統府發言人林鶴明19日指出，關於媒體報導嘉義高中張姓老師因日前一份英文考題題目聯想到總統名字，進而引發輿論討論一事，蔡英文透過發言人表示，她知道網路上在討論這件事，「總統不以為意，也請老師和校長不必放在心上。」

▲嘉義高中英文考試為求與時事結合，將蔡英文總統名字以英文「englishit」，不雅字眼大便「shit」結合。（圖／記者翁伊森翻攝）