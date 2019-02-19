國民黨籍議員理性問政　邱奕勝：桃園進步動力，非大石頭！

▲邱奕勝表示，國民黨籍議員理性問政，是桃園進步動力。（圖／桃園市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市台南同鄉會新任理事長黃輝福，19日由前、現任總幹事黃昭雄、鄭振隆、理監事等20餘人陪同，拜會桃園市議會議長邱奕勝。邱奕勝肯定台南同鄉會長年與會員「經營健康快樂」、投入直笛音樂教育推動，並強調，過去4年，國民黨籍議員雖是議會的多數，但秉持理性問政的理念，一直是桃園進步的動力，絕非大石頭！

邱奕勝說，由於桃園各項重大建設推動，社會福利好，因此人口不斷增加，在今年更已達222萬人，預計在4年後可以增加到240萬人。由於桃園府會間一直是和諧穩定的推動建設，而在議會新春團拜時，府會間也達成希望未來4年針對多項重大建設，包括鐵路地下化、航空城計畫和綠線捷運等，能拿出具體成效的共識，讓市民朋友們加以肯定。

▲▼桃園市台南同鄉會拜會桃園市議會議長邱奕勝。（圖／桃園市議會提供）

黃輝福說，桃園市有17個旅桃同鄉會，該會在歷屆理事長及理監事、會務團隊努力奉獻下，推動許多的創新會務活動，因而享有桃園第一名同鄉會的美譽。黃輝福同時邀請邱奕勝議長參加該會於本週日24日，於北區老人文康活動中心舉辦的新春團拜活動。