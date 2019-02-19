女學生圖書館趴睡　慣竊拿本書慢慢靠近偷走包包

記者陳以昇／新北報導

新北市一名有竊盜、毒品前科的男子，因缺錢花用，從土城住處搭捷運到板橋一間圖書館尋找獵物，鎖定一名趴在桌上睡覺的女學生，趁四下無人時，大膽偷取放在桌上的包包，得手400元，警方獲報調閱監視器，發現男子案發後就因其他竊盜案發監服刑1年，借訊時坦承專挑沒防備心的女學生下手，全案依竊盜罪送辦。

▲有多起竊盜、毒品前科的47歲陳姓慣竊，到圖書館拿一本書裝模作樣準備行竊。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳姓男子（47歲）有多項毒品、竊盜前科，平時以開車送貨為生；日前因缺錢花用，想起一次曾經送貨到板橋區文化路上一處圖書館，K書的學生大多沒有防備心，累了就直接趴睡或離開座位時，包包、手機隨意放在桌上，得手機會相當高。

▼有多起竊盜、毒品前科的47歲陳姓慣竊，到圖書館趁四下無人下手偷女學生包包。（圖／記者陳以昇翻攝）

陳男當天從土城住家搭著捷運到板橋，進入圖書館尋找獵物，發現蘇姓女學生（26歲）趴在桌上睡了許久，包包就放在桌上，於是他拿著一本書裝模作樣在女學生旁走來走去，趁四下無人時，動手偷包，順利得手400元。蘇姓女學生睡醒驚覺包包遭竊，向圖書館求助，警方獲報調閱相關監視器，鎖定這名慣竊陳男。

警方調查，陳男曾在2018年1月至7月間，在台北市一處美食街犯下4起竊盜案遭判1年有期徒刑，案發後沒幾天，他就發監服刑，警方到看守所借訊，他坦承因缺錢才會犯案，而且只挑女學生下手，400元早就花完，其他物品都隨意丟棄路邊，訊後依竊盜案送辦，並追查是否涉及其他圖書館竊盜案。

▼有多起竊盜、毒品前科的47歲陳姓慣竊，偷包得手後匆匆離去。（圖／記者陳以昇翻攝）