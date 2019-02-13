「公X婊子團」12女學生分兩派互嗆　遭霸凌少女差點坐到壞椅子

▲台南市一名國一女學生，慘遭同學在「公幹婊子團」群組霸凌，並傳出涉嫌以壞椅子要陷害女學生情事。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者林悅／台南報導

台南市一名國一女學生，慘遭同學在「公幹婊子團」群組霸凌，據受害女學生陳姓母親表示，該群組計有12名女學生，去年9月上國中後成立，常在群組講「無用話」，疑其女兒在軍訓露營時因「幫人出頭」引起誤會，造成群組分成兩派，進而有言語怒罵情事，甚至帶頭女學生涉嫌以壞椅子要陷害她女兒受傷。



陳姓母親說，她有3個女兒，其中小女兒個性比較活潑，升上國中一年級之後，跟著國小同班同學一同加入由林姓女學生在去年9月成立的「公幹婊子團」群組，成員有12名女學生，常在群組講「垃圾話」，但群組目前分成兩派，彼此對立。



據了解，群組成員分裂的原因疑是寒假前舉辦的軍訓露營，因為班級排練表演舞蹈，其中有一名同學練舞時頻頻出包，遭到他人指責，被害女學生仗義執言，卻被林姓女學生認為「幫人強出頭」，從此雙方結下梁子。



陳姓母親說，林女那一派常在群組上辱罵小女兒，但小女兒沒有回應，直到大女兒發現後，她用女兒手機在群組上質問林女在罵誰，林女竟繼續罵，她才會忍無可忍，要大女兒從該話群組上整理出100多張截圖等資料，2月11日開學時才拿著資料到學校幫小女兒討公道。





陳姓母親說，小女兒人緣也不錯，所以還有其他5名女學生相挺，也才會在得知林女涉嫌以壞椅子要陷害小女兒時，及時提醒小女兒要特別注意，避免受傷。

台南市警六分局指灣裡所指出，本案陳姓母親有到所向警方表示，其女兒有在手機社群遭到言語霸淩，尋求有關公然侮辱的法律諮詢，警方有提供她協助，但尚未完成提告，警方有請陳姓母親有任何需要警方協助的地方，都可來派出所或打110報案。